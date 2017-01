Nu acelasi lucru se poate spune despre cea mai urata masina. Sunt oameni care vad "frumos" acolo unde tu vezi "respingator", sau oameni care vad "ambitie" acolo unde tu vezi "exces". Ideea e ca putem vorbi zile intregi despre frumusete si subiectivism. Nu exista formula perfecta pentru hidosenie. Unii au cazut in pacat si platesc pentru asta si in acest moment. De exemplu, Acura ZDX seamana cu un ou pictat pe roti. Unde unii producatori au gresit cu prea putine linii, ZDX are prea multe.

Sursa foto: Ginasanders | Dreamstime.com