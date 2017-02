Bridgestone organizeaza impreuna cu Mercedes-Benz, in fiecare sezon de iarna, teste de condus pe gheata si zapada in Austria si Suedia pentru a demonstra performantele anvelopelor sale, iar anul acesta primul test a fost in Saalfelden, landul Salzburg, Austria. Mercedes-Benz face teste aici de peste 20 de ani.

In functie de programul de training ales pretul in Saalfelden variaza intre 600 de euro si aproape 2.000 de euro. In aceste tarife sunt incluse cateva ore de condus pe gheata si zapada cu modele Mercedes-Benz, cazare si masa.

Anvelopele de iarna care au echipat cele 40 de exemplare Mercedes-Benz, cu puteri intre 177 CP si 510 CP, la testul din Austria, au fost Bridgestone Blizzak LM-32 (fabricate in Polonia), Bridgestone Blizzak LM-25 (fabricate in Japonia), Bridgestone Blizzak LM-60 (fabricate in Ungaria) si Bridgestone Blizzak LM001 (fabricate in Spania).

Dupa cum au spus instructorii Mercedes-Benz, anul acesta conditiile pentru teste au fost perfecte, -12 grade si 50 de centimetri de gheata pe un teren de golf, transformat in una dintre pistele de training.

Inainte de a incepe testele, pilotii germani ne-au aratat repede care este pozitia corecta la volan. Scanul trebuie reglat in asa fel incat sa putem apasa puternic ambreiajul sau frana, iar forta sa nu fie retinuta de scaun. Spatarul scaunului trebuie sa fie drept la 90 de grade sau foarte putin lasat pe spate, volanul trebuie sa fie la 30-40 de cm de corp, iar mainile trebuie tinute la 9:15.

Fara sa pierdem mai mult de 5 minute, am ales cate o cheie si am pornit din parcarea subterana a hotelului catre prima proba. Prima masina in care m-am urcat a fost un Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 220d 177 CP 4x4, cu care am facut slalom pe un teren cu zapada si gheata. A fost imposibil sa trec de 70 km/h, ESP-ul a fost foarte insistent. Din pacate, nu am avut voie sa il decuplez pentru aceasta proba. Dupa cateva ture cu CLA Shooting Brake am schimbat masina cu SUV-ul GLC. La 70 km/h, pe zapada inghetata, ambele modele echipate cu anvelope Bridgestone Blizzak s-au comportat foarte bine, au derapat doar cativa centimetri si au fost usor de redresat.

Una dintre probele mult asteptate a fost drift-ul cu modele AMG. Am ales un Mercedes-AMG C63 S coupe 510 CP, care a avut tractiune spate si anvelope de iarna Bridgestone Blizzak LM-25. La aceasta proba, pilotul neamt ne-a spus prin statie cat de mult sa viram rotile si cat de tare sa acceleram pentru a face un drift perfect. Din cauza pistei acoperite cu gheata, nu am reusit sa depasesc 65 km/h.

Mercedes-Benz Driving Events este un eveniment care ofera adrenalina, distractie si in acelasi timp ne demonstreaza ca indiferent cat costa masina pe care o conduci, in anumite situatii, din cauza poleiului si a vitezei va derapa si va fi imposibil de redresat, chiar daca are anvelope noi de iarna premium.

Din cele 6 probe ale programului de 8 ore, cel mai bucuros am fost de testul cu Mercedes-Benz Clasa S sedan (S 500 4Matic) si coupe, pentru ca sunt masini de peste 100.000 de euro, care inglobeaza cele mai noi tehnologii si te astepti sa poata opri rapid de la viteze mari.

Pe gheata, insa, nici cele mai tari tehnologii nu te ajuta daca franezi brusc la peste 65 km/h. Testul nostru consta in plecarea de pe loc, iar in momentul in care ajungeam langa aparatul radar trebuia sa franam brusc si sa viram stanga pentru a evita un obstacol si apoi din nou dreapta pentru a reveni pe sensul de mers. Am trecut de mai multe ori cu viteze diferite, am remarcat ca doar 5 km/h peste 60 km/h fac diferenta dintre a controla masina si a nu mai avea control deplin, fiind foarte greu sa mai redresezi masina fara sa te intinzi pe toata soseaua, in cazul nostru pista.

Testul acesta mi-a mai demonstrat ca este mult mai controlabil la o franare brusca pe gheata un Clasa S sedan, decat unul coupe. Pana sa fac acest test consideram ca este invers.

O alta proba a fost sa conducem cu viteza pe un circuit serpuit de circa 2 km. Am condus un Clasa C coupe si un Clasa C AMG. Cu modelul mai putin puternic am reusit sa conduc cu viteza mai mare si fara prea multe derapaje, avand un control deplin asupra masinii, in schimb orice decuplare a sistemului ESP schimba radical situatia pe gheata. Cu totii am incercat limitele masinilor, cu sau fara ESP, si ne-am rotit in curbe. Masinile nu au avut de suferit pentru ca dincolo de pista cu gheata era zapada pufoasa, iar cateva SUV-uri Clasa G au fost echipele noastre de interventie.

Dupa acest program de training Bridgestone, am tras concluzia ca a conduce cu peste 60 km/h in conditiile in care drumul este acoperit cu polei, chiar si in cazul in care ai o masina performanta si anvelope premium, nu este un act de curaj, ci unul de inconstienta.

Despre anvelopele de iarna Bridgestone Blizzak pot spune ca sunt foarte bune atata timp cat adaptezi viteza la conditiile de trafic. A fost o diferenta foarte mare intre terenul acoperit cu zapada si cel cu gheata. Daca pe zapada masinile virau precis, erau stabile si franau bine, pe gheata in anumite situatii autoturismele au fost mai greu de controlat.