Prin Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se incurajeaza achizitia de autovehicule situate in palierele joase de pret sau masinile putin poluante cu litraj mic si consum redus de combustibil.

Tinerii intre 18 si 35 de ani, pot cumpara prin programul Prima Masina autoturisme, la un pret sub 14.000 euro cu TVA, cu un avans minim de 5% din valoarea creditului. Pentru imprumutul pe cel mult 5 ani, rata lunara ar urma sa fie cu pana la 10% mai mica decat in cazul unui imprumut bancar. La rata bancara trebuie sa mai adaugati si rata CASCO.

10 masini pe care le poti cumpara prin Programul Prima Masina 2017

1. Dacia Sandero

Sandero are un pret de 7.150 euro pentru versiunea de echipare Acces cu motor de 1,0 litri 75 CP.

2. Fiat Panda

Modelul costa de la 9.560 euro pentru propulsorul de 1,2 litri benzina 69 CP.

3. Skoda Fabia

Noua Fabia are un pret de pornire de 10.220 euro. Cel mai ieftin model vine cu motorul de 1 litru benzina 60 CP.

4. Citroen C3

Modelul are un pret de pornire de 10.600 euro pentru motorul de 1,2 litri benzina 68 CP.

5. Kia Rio

Cu motorul de 1.2 litri 84 CP, pretul Kia Rio pleaca de la 11.100 euro.

6. Opel Corsa

Noul Corsa costa de la 11.180 euro pentru motorizarea de 1,2 litri benzina 70 CP.

7. smart forfour

smart forfour costa de la 11.250 euro. Motorizarea este 1 litru benzina 61 CP.

8. Seat Ibiza

Ibiza facelift costa de la 11.700 euro pentru propulsorul de 1 litru 75 CP.

9. Ford Fiesta

Fiesta costa de la 12.300 euro pentru propulsorul de 1,0 litri 80 CP.

10. Hyundai i20

Cu motorul de 1,2 litri 84 CP, Hyundai i20 costa de la 12.784 euro.

In primul an, 2015, romanii au cumparat 193 de masini prin intermediul programului, iar in 2016 - 75 de masini, astfel ca, in total, doar 268 de masini au fost cumparate, in aproape doi ani, prin acest program guvernamental.