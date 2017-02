Cresterea va fi aplicata de la 1 aprilie 2017 pentru anvelopele de vara si de la 1 mai 2017 pentru anvelopele de iarna. Bridgestone va continua sa monitorizeze indeaproape preturile materiilor prime.

Bridgestone EMEA, cu sediul central in Bruxelles, Belgia, este o filiala detinuta de Bridgestone Corporation, cu sediul in Tokyo, cel mai mare producator de anvelope si produse din cauciuc din lume.

Brandul japonez de anvelope opereaza in peste 60 de tari si are peste 18.200 de angajati. La nivelul intregii regiuni, compania detine 14 fabrici, un centru de Cercetare & Dezvoltare si un centru de testare. Anvelopele premium ale Bridgestone EMEA sunt vandute in Europa, Orientul Mijlociu, Africa si la nivel global.

Sursa foto: Yauhen_D / Shutterstock