Modelul accelereaza de la 0 la 100 km/h in 3,4 secunde si atinge o viteza maxima de 310 km/h.

In Romania, preturile pentru Panamera Turbo S E-Hybrid incep de la 161.483 EUR fara TVA, iar pentru Panamera Turbo S E-Hybrid Executive, de la 172.882 EUR fara TVA.

Noul Panamera Turbo poate parcurge, in regim 100% electric, o distanta de pana la 50 km.

Noul Panamera Turbo S E-Hybrid combina un sistem electric de 136 CP cu un motor V8 de 550 CP. Ambreiajul pentru decuplarea motorului instalat pe modulul Porsche hibrid este activat electromecanic de un actuator electric (ECA), la fel ca in cazul Panamera 4 E-Hybrid. Acest fapt determina reactii prompte la comenzi.

La fel ca in cazul celorlalte modele din a doua generatie Panamera, cutia cu dublu ambreiaj Porsche Doppelkupplung (PDK) in opt viteze transmite puterea catre sistemul de tractiune integrala adaptiva Porsche Traction Management (PTM), disponibil in pachetul standard. Sistemul E-Performance propulseaza limuzina de lux la viteza de 100 km/h in doar 3,4 secunde si asigura o forta de tractiune extraordinara la viteze mari. Panamera Turbo S E-Hybrid vine cu suspensie pneumatica in varianta standard.

Motorul electric este alimentat cu energie cu ajutorul unei baterii litiu-ion, racita cu lichid, cu o capacitate energetica de 14,1 kWh. Bateria de mare capacitate, integrata in partea din spate a automobilului, se incarca complet in sase ore, cu 10 A, la o sursa de alimentare de 230-V. Daca Panamera utilizeaza incarcatorul optional de 7,2-kW de pe bord si o sursa de alimentare de 230-V, cu 32 A, in loc de incarcatorul standard de 3,6-kW, bateria se va incarca complet in doar 2,4 ore.

Procesul de incarcare a bateriei poate fi demarat folosind un timer via Porsche Communication Management (PCM) sau prin aplicatia Porsche Connect (pentru smartphone-uri si Apple Watch). In plus, Panamera Turbo S E-Hybrid este dotat cu sistem de climatizare auxiliar, pentru a asigura confortul termic in compartimentul pasagerilor chiar si pe durata incarcarii bateriei.

Panamera Turbo S E-Hybrid porneste intotdeauna in modul electric ”E-Power”, sportiva sport in patru usi putand parcurge, astfel, o distanta de pana la 50 de kilometri, cu zero emisii. Cand acceleratia este apasata mai puternic si masina inregistreaza un anumit nivel de presiune pe pedala sau cand nivelul de incarcare a bateriei scade sub valoarea minima, Panamera trece in modul ”Hybrid Auto”, punct din care automobilul foloseste puterea ambelor motoare.

Noua nava amiral a celei de-a doua generatii Panamera va fi lansata pe piata europeana in iulie 2017, urmand ca pe celelalte piete sa se lanseze in a doua jumatate a acestui an.