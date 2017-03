Preh, furnizor de componente electronice pentru interiorul masinilor, a inchiriat in Iasi un etaj din cladirea de birouri detinuta de omul de afaceri Marius Sandru, unde vor lucra 40 de ingineri in departamentul de dezvoltare software, zece in domeniul testarii de software, iar alti zece specialisti vor asigura dezvoltarea de produse hardware.

Din anul 2009, grupul de firme produce si dezvolta la Brasov comutatoare pentru volane multifunctionale, precum si sisteme de control a climatizarii pentru renumiti producatori de autovehicule, scrie Ziarul de Iasi.

„Noua locatie de dezvoltare a produselor din Iasi va incepe sa functioneze din aprilie 2017. In momentul de fata s-a renovat si se adapteaza la cerintele noului chirias un etaj de circa 600 de metri patrati in cladirea de birouri situata pe Soseaua Nationala. Preh produce la Brasov de 8 ani, cu peste 1.000 de angajati, componente auto. Este cea mai mare fabrica a Grupului Preh din afara Germaniei. Aici sunt fabricate, printre altele, sistemele inovatoare de comutare «Touch Control Button» pentru volanul Clasei E de la Mercedes-Benz. De asemenea, compania si-a castigat renumele ca furnizor pentru BMW cu iDrive Controller, dar si ca producator de unitati de comanda pentru managementul bateriilor in autovehiculele electrice de viitor BMW i3 si i8”, spune Mihaela Forgaciu, directorul general Preh Romania.

In Brasov, in departamentul de dezvoltare Preh, lucreaza aproximativ 50 de angajati, iar in noul birou de la Iasi numarul inginerilor de dezvoltare va creste in paralel cu locatia din Brasov pana la aproximativ 60 de persoane.