BMW a lansat filmul "A NEW ERA" care ne prezinta impreuna toate cele patru Vision Vehicles si face legatura cu "THE NEXT 100 YEARS", care a fost motto-ul centenarului BMW Group de anul trecut.

Pentru aniversare a fost creat un spot TV care pentru prima data portretizeaza rolul activ al companiei in modelarea viitorului, disponibilitatea sa de a invata si de a schimba, pasiunea sa pentru inovatie tehnologica si responsabilitatea fata de societate.

Tema spotului TV, "Together, we’re creating history. The history of tomorrow" (Impreuna am creat istorie. Istoria de maine), subliniaza aceasta abordare orientata spre viitor.

Mobilitatea este libertatea care intotdeauna va fi capabila sa te duca acolo unde iti doresti in viata. BMW, MINI, Rolls-Royce si BMW Motorrad Vision Vehicles simbolizeaza aceasta libertate prin faptul ca ofera propria interpretare specifica marcii a mobilitatii. Temele centrale sunt condusul autonom, individualitatea, siguranta prin inovatie si vehiculul ca un companion si un consilier activ in situatii cotidiene. De asemenea, filmul evidentiaza alte sfere ale inovatiei, precum mobilitatea electrica, mobilitatea partajata si conectivitatea.

"In filmul «A NEW ERA», subliniem aceasta idee si o adaptam la strategia noastra corporate din urmatoarele luni si ani," a comentat Bill Mc Andrews, director de strategie de comunicare, comunicare corporate si comunicare de piata.