Faurecia, companie franceza la care Peugeot este actionar majoritar, a inaugurat cea de-a cincea fabrica in Romania, la Cateasca - Arges, unde va produce componente pentru plansa de bord, panouri de usa si consola centrala.

Investitia in noua fabrica Faurecia, construita pe o suprafata totala de 14.000 metri patrati, este de 8 milioane de euro si va fi amortizata in 4-5 ani.

900 locuri de munca la Faurecia Arges pana in 2020

"Fabrica pe care o inauguram oficial astazi este una dintre cele mai moderne unitati de productie ale grupului nostru, datorita tehnologiilor utilizate dar si a conditiilor de munca oferite pentru angajatii nostri. In momentul de fata avem 370 operatori de productie, specialisti tehnici, coordonatori de echipe si manageri. Pana in 2020 vom ajunge la 900 de angajati, urmand a fi create peste 500 de noi locuri de munca”, a declarat Jean-Michel Renaudie, vicepresedinte executiv, Sisteme de Interior.

Fabrica din Arges-Cateasca este furnizor pentru unii dintre cei mai importanti producatori auto din lume precum Jaguar Land-Rover, Fiat-Chrysler, Volvo, Ford, Peugeot-Citroen si Renault. Componentele auto produse de angajatii fabricii din Arges-Cateasca sunt folosite in echiparea unor modele premium ca Range Rover Velar si DS7, noul model de referinta al grupului PSA.

Anul trecut, Faurecia a inaugurat fabrica din Valcea in urma unei investitii de 12 milioane de euro, unde lucreaza 1.200 de angajati, care produc 500 de tipuri de tapiterii textile si de piele. Anual, in fabrica de la Valcea sunt produse 28 de milioane de componente, majoritatea ajungand in fabrici de automobile germane. Faurecia a produs anul trecut la Valcea tapiterii auto pentru 280.000 de masini, iar incepand de anul acesta isi va dubla productia si va livra huse de scaune pentru 560.000 de masini.

Faurecia activeaza pe piata din Romania din anul 2003 si are peste 3.300 de angajati. In 2016, fabricile din Romania au raportat vanzari totale de 219.3 milioane de euro.

Compania Faurecia detine 5 fabrici in Romania: la Talmaciu (Scaune Auto), Craiova (Sisteme de Control a Emisiilor), Mioveni (Sisteme de Interior), Ramnicu Valcea (Scaune Auto) si pe cea din Arges – Cateasca (Sisteme de Interior).

Faurecia este unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente auto din lume, avand trei divizii cheie: Scaune Auto, Sisteme de Control a Emisiilor si Sisteme de Interior. In 2016, grupul a anuntat vanzari totale de 21 miliarde de euro. La 31 decembrie 2016, Faurecia avea 103.000 de angajati in 34 de tari la cele 300 de unitati de productie si 30 de centre de cercetare si dezvoltare. Faurecia este listata la bursa Euronext Paris si tranzactionata pe piata de actiuni din SUA la NYSE over-the-counter (OTC).