Noul CX-5 este disponibil in cinci niveluri de echipare: Emotion, Challenge, Attraction, Revolution si Revolution Top, in combinatie cu motorizari pe benzina sau diesel si transmisie manuala sau automata.

Noua versiune include standard faruri LED cu spalator, pilot automat, bancheta spate cu spatar ajustabil, asistent inteligent avansat de franare in oras (SCBS) si sistemul unic Mazda G-Vectoring Control, destinat imbunatatirii comportamentului masinii in viraje.

In functie de nivelul de echipare dotarile sunt: volan incalzit, parbriz degivrat in zona stergatoarelor, jante de aliaj de 19", sistem audio premium Bose cu 10 difuzoare, ecran color tactil de 7", centru de comanda HMI, pachet complet de lumini LED, precum si smart key sau camera video pentru marsarier si senzori parcare fata-spate. In plus, varianta Revolution Top include numeroase elemente de confort si siguranta: scaune fata reglabile electric si scaun sofer cu memorie, tapiterie din piele, scaune spate incalzite, pilot automat cu functie de oprire completa Stop&Go (doar pentru transmisie automata) si head-up display color cu proiectie pe parbriz.

Exteriorul indraznet, care urmareste conceptul de “duritate rafinata”, sporeste personalitatea distincta a noului CX-5, in timp ce recent dezvoltata culoare a caroseriei Rosu Soul Crystal intareste limbajul de design KODO – sufletul miscarii. Rosu Soul Crystal este o varianta optimizata a culorii Rosu Soul, oferind o transparenta mai proaspata si radianta, cu 20 % mai multa saturatie de culoare si cu 50% mai multa profunzime.

Motorizari noua Mazda CX-5

Modelul este disponibil cu mai multe variante de motorizare: benzina SKYACTIV-G de 2l, care livreaza 165 CP in varianta cu tractiune fata, respectiv 160 CP cu tractiune integrala, si un propulsor diesel SKYACTIV-D de 2.2l in doua derivate, de 150 si 175 CP.

Toate motoarele pot fi conectate la variante imbunatatite ale transmisiilor SKYACTIV-MT si SKYACTIV-Drive, ambele cu sase trepte. CX-5 vine si cu o noua generatie a sistemului de tractiune integrala i-ACTIV, care utilizeaza un nou tip de rulmenti pentru a optimiza performantele. Modelul preia de la varianta curenta sistemul i-STOP, iar de la Mazda6 sistemul i-ELOOP, de captare a energie de franare, ambele contribuind semnificativ la reducerea consumului.

Mazda CX-5 prezinta o gama extinsa de sisteme imbunatite din tehnologiile i-ACTIVESENSE. Alaturi de sistemul de alerta sofer (DAA), sistem monitorizare unghi mort (BSM), sistem de avertizare la deplasarea in marsarier (RCTA) si sistem de asistenta la depasirea benzii de rulare (LAS), noul sistem Mazda Radar Cruise Control (MRCC) cu functia Stop and Go si faruri LED adaptive (ALH) cu posibilitatea de a controla cele 12 LED-uri, iar sistemele Advanced Smart City Brake Support (Advanced SCBS) si Traffic Sign Recognition (TSR), cu avertizare sonora si vizuala, sunt disponibile in premiera pe CX-5.

Preturi Mazda CX-5