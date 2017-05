BMW are un nou centru auto in Romania - XCARS Mures, dechis luna aceasta la Targu Mures in urma unei investitii greenfield de 2,5 milioane euro.

Cladirea are o suprafata desfasurata de 2.072 de metri patrati si vine cu un showroom care poate gazdui 7 automobile la interior. Nelipsita este cafeneaua „Isetta”, specifica showroom-urilor marcii. In premiera pentru un dealer BMW din Romania, va fi prezent si un model istoric BMW Isetta care a fost achizitionat de XCARS Mures si va fi folosit la evenimente speciale.

„Traditional, zona apartine marcilor germane de volum. Dream car-ul, insa, a fost si este BMW. Acesta a fost, de altfel, unul dintre argumentele care au cantarit greu in decizia patronatului de a aduce la Targu Mures acest brand. Potentialul regiunii este de peste 400 de automobile premium pe an si obiectivul pe termen mediu este sa devenim cea mai importanta marca din segment. Cele mai importante modele din portofoliul nostru sunt cele din gama BMW X. Avem avantajul ca marca ne ofera un portofoliu variat de modele, care ne deschide potentialul catre multe grupuri tina de clienti. Este exemplu familiei de modele plug-in hybrid iPerformance, una din cele mai competitive modele de acest gen din piata, inclusiv din perspectiva pretului”, explica Anda Bordianu, director general BMW XCARS.

In total au fost cheltuiti 450.000 euro intr-un spatiu pentru service, utilizandu-se numai echipamente de la marci precum Schaefer si Maha. Un exemplu in acest sens este standul de test pentru faruri, pregatit pentru cele mai avansate tehnologii de pe piata, asa cum sunt farurile LED si Laser.

Noua investitie creaza 22 de locuri de munca noi si recrutarile continua prin agentii specializate de HR.

„2017 este inca o data un an care vine cu deschiderea unui noi investitii BMW. Este un ritm de crestere stabil, care asigura nu doar o dezvoltare sustenabila pe piata din Romania. L a fel de important, noul proiect are un impact important pentru economia locala cu investitii de milioane de Euro, cifra de afaceri pe masura si noi locuri de munca create. Sunt mandru ca atragem in fiecare an catre marca BMW eroi locali, oameni de afaceri cu experienta si o buna cunoastere a pietei locale. Si facem asta constant in conditii economice departe de ideale, ceea ce arata increderea si pasiunea pe care partenerii nostri o arata marci. Pentru aceasta vreau sa le multumesc”, a declarat Wolfgang Schulz, director general BMW Group Romania.