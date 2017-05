Lansarea pe piata va avea loc in luna iunie. Clientii interesati de achizitionarea modelelor smart electric drive pot beneficia, prin intermediul programului guvernamental Rabla Plus2, de un ecotichet in valoare de 10.000 euro, dedus din pretul cu TVA al masinii, fara a fi nevoiti sa caseze o masina veche.

Noile solutii de incarcare ale smart electric drive permit incarcarea completa a bateriilor de doua ori mai rapid decat in cazul modelului anterior – in doar 3 ore si jumatate.

Preturile modelelor smart electric drive includ si bateria, a carei garantie se intinde pe 8 ani, in limita a 100.000 km.

Propulsia smart electric drive provine de la motorul electric de 60 kW (81 CP) amplasat in spate, ce transmite puterea catre roti printr-un raport constant. Cuplul maxim de 160 Nm este atins aproape instantaneu. Autonomia modelului se intinde pana la aproximativ 160 km - ideal pentru mobilitatea cu emisii 0 in zonele urbane. Viteza maxima este limitata la 130 km/h pentru a maximiza autonomia masinii.

La scurt timp dupa lansarea modelelor smart fortwo si smart forfour, smart fortwo cabrio electric drive a devenit disponibil la comanda cu pretul de pornire de 21.292 euro (fara TVA).

Cu detalii de design exterior si interior in culoarea verde electric, versiunea de echipare smart electric drive greenflash asigura modalitatea perfecta de a evidentia lansarea pe piata. Aceasta versiune de echipare este disponibila momentan pentru modelul fortwo, la preturi incepand cu 23.322 euro (fara TVA).

Echipat standard, printre altele, cu pachetul Cool & Audio ce include sistemul audio smart cu interfata AUX/USB/Bluetooth® si control automat al climatizarii, modelele smart electric drive au aceeasi vasta echipare standard ca modelele smart cu motorizari traditionale. Echipamentul standard include, de asemenea, un instrument suplimentar cu indicatoare de putere si a starii bateriei.

Pachetul de design electric drive: Celula de siguranta tridion in culoarea exclusiva verde electric poate fi combinata cu panourile laterale negre sau albe si ornamente radiante. Capacele oglinzilor exterioare sunt, de asemenea, vopsite in verdele electric. Jantele de 16” disponibile pe negru sau alb, inscriptia "electric drive" si logo-urile aferente completeaza designul. Pachetele de design electric drive costa 294 euro + TVA in combinatie cu pachetul Urban Style sau Sleek Style si 605/672 euro + TVA in combinatie cu liniile de echipare passion/prime.

Pachet de iarna: in plus fata de volanul si scaunele incalzite (inclusiv in spate, in cazul forfour), izolatia imbunatatita a usilor si a cabinei asigura o temperatura confortabila chiar si la temperaturi exterioare foarte scazute. Aceste functii pot fi de asemenea controlate cu ajutorul smartphone-ului, prin intermediul functiei Pre-entry Climate, ce seteaza temperatura la un nivel optim pe timpul reincarcarii pentru a economisi energie, astfel incat, la momentul pornirii, masina sa fie deja incalzita. Pachetul de iarna este disponibil pentru 294 euro + TVA (pentru smart fortwo), respectiv 487 euro + TVA (in cazul smart forfour). In combinatie cu linia de echipare prime, costul additional al pachetului de iarna este de 117 euro + TVA (fortwo), respectiv 294 euro + TVA (forfour).

Un incarcator rapid de 22 kW, deosebit de puternic, va fi disponibil incepand cu 2018 (la un cost de 706 euro + TVA). Acesta va permite incarcarea noului smart electric drive intr-un timp extrem de scurt - in mai putin de 45 de minute (20-100%).

Datorita sistemului silentios de transmisie, noul smart electric drive este disponibil cu un indicator acustic (dotarea costand 101 euro + TVA), care genereaza un sunet specific Daimler in functie de viteza de rulare, pentru protectia celorlalti participanti la trafic.