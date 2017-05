Numarul autoturismelor ecologice achizitionate de catre romani in primele patru luni ale anului a crescut de aproape doua ori (181%) in comparatie cu aceeasi perioada din 2016, pana la 548 de unitati, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme.

In perioada ianuarie - aprilie 2017, fata de primele patru luni din anul precedent, ponderea autoturismelor "verzi" (electrice si hibride) in totalul livrarilor realizate s-a situat la 1,7%. In aceasta marja, vanzarile de masini electrice 100% au crescut cu 142,1%, iar cele hibride cu 185,2%, potrivit Agerpres.

De asemenea, numai in luna aprilie a acestui an au fost comercializate 141 de masini prietenoase cu mediul, in scadere cu 22,9% in comparatie cu luna anterioara, cand s-au inregistrat 183 de exemplare.

Topul celor mai comercializate marci de masini electrice si hibrid

In topul celor mai comercializate marci auto electrice 100%, in primele patru luni ale anului, primul loc a fost ocupat de BMW, cu 14 unitati, urmata de Mercedes-Benz (11), Audi (7), Volkswagen (4), Volvo (3) si Porsche (2).

De asemenea, cele mai multe masini hibride vandute in Romania, din ianuarie pana in aprilie, au fost inregistrate de Toyota (451 de unitati), urmata de Lexus (45), Kia (3), Land Rover, Mercedes Benz si Ford (cate o unitate).

Statistica oficiala arata ca, la nivelul anului trecut, numarul autovehiculelor electrice si hibride noi vandute in Romania a fost de 1.183 de unitati, in crestere cu 138% fata de anul 2015. Din acest total, 167 de exemplare sunt autovehicule 100% electrice.

Cum iti iei o masina noua prin Rabla Clasic sau Rabla Plus

Subventia acordata in cadrul programului "Rabla Plus" pentru masinile suta la suta electrice este de 10.000 de euro.

"Noutatea in acest program este ca persoanele care vor sa acceseze finantare prin "Rabla Plus" si au acasa o masina mai veche de 8 ani nu trebuie neaparat sa o caseze. Ei pot merge direct la dealer si sa solicite subventia de 10.000 de euro. In schimb, cetatenii care au acasa o masina mai veche de 8 ani si vor sa o caseze, pot adauga la cei 10.000 de euro, inca 6.500 de lei obtinuti din casare", a explicat ministrul Mediului. Oficialul a precizat, totodata, ca in cazul achizitiei de masini ecologice hibrid plug-in se va acorda in acest an o subventie de 4.500 de euro. La aceasta suma se poate adauga inca 6.500 de lei in cazul in care beneficiarul doreste sa isi caseze masina mai veche de 8 ani", a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

Pe de alta parte, pentru programul "Rabla Plus" valoarea voucherului acordat in 2017 ramane la 6.500 de lei, similar cu cel din 2016 si 2015.

Bugetul alocat pentru acest an in cazul programului "Rabla Clasic" se situeaza la 180 de milioane de lei iar pentru "Rabla Plus" la 45 de milioane de lei.

Sursa foto: By andrea lehmkuhl