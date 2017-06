Editia 911 Turbo S Exclusive Series se deosebeste de modelul standard 911 Turbo S printr-un design unic, materiale de calitate si mai inalta si detalii de lux. Masina sport in editie limitata a fost finisata manual, prin procedee laborioase, in noul Porsche Exclusive Manufaktur, la sediul companiei din Zuffenhausen.

Anterior cunoscuta sub numele "Porsche Exclusive", divizia de personalizare a constructului german este specializata in indeplinirea cerintelor speciale ale clientilor si raspunde de modelele in editie limitata. Pentru prima data, clientii Porsche pot achizitiona ceasul Porsche Design, configurat cu acelasi design ca masina lor sport.

Motorul boxer biturbo, cu sase cilindri, de 3,8 litri, cu un kit exclusiv pentru putere suplimentara, dezvolta un cuplu maxim de 750 Nm, intre 2.250 si 4.000 rpm, ceea ce inseamna ca 911 Turbo S Exclusive Series accelereaza de la 0 la 100 km/h in 2,9 secunde si ca are nevoie de doar 9,6 secunde pentru a depasi pragul de 200 km/h. Noul 911 poate atinge o viteza maxima de 330 km/h.

Modelul 911 Turbo S Exclusive Series este echipat, in versiunea standard, cu jante de 20 inci, cu mecanism central de fixare, vopsite in negru si cu contur Golden Yellow Metallic, realizat printr-o noua tehnologie cu laser. Pentru prima data, etrierele pentru sistemul de franare ceramic PCCB sunt disponibile din fabrica in versiune vopsita in negru, cu sigla Porsche in Golden Yellow Metallic. Sasiul sport cu Porsche Active Suspension Management (PASM) si pachetul Sport Chrono sunt incluse in echiparea standard. Directia pe puntea spate si Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) imbunatatesc manevrabilitatea masinii si asigura stabilitate pe sosea.

Ceea ce face editia 911 Turbo S Exclusive Series atat de speciala este finisajul exclusivist Golden Yellow Metallic, alaturi de numeroasele accente cu aspect de carbon, precum cele de pe capota, plafon si pragurile laterale. Cele doua benzi cu textura de carbon de pe plafon si capota accentueaza aspectul sportiv al masinii.

Partea din spate se evidentiaza prin eleronul Aerokit-ului Turbo, noul spoiler spate, fantele in finisaj de carbon si prin sistemul de evacuare cu doua tevi duble, din otel inoxidabil, vopsite in negru. Aripile sunt ornate cu placute inscriptionate cu ”Porsche Exclusive Manufaktur”. In afara de Golden Yellow Metallic, 911 Turbo S Exclusive este disponibil si in alte culori pentru exterior, selectionate cu atentie.

Odata cu introducerea acestei noi editii limitate, constructorul de masini sport incepe un nou capitol: Porsche Exclusive va fi prezentat, pe tot globul, sub numele de brand "Porsche Exclusive Manufaktur". Acest atelier propriu este specializat in modificari personalizate pentru modelele Porsche. Gama sa de servicii include, de asemenea, consilierea clientilor, dezvoltarea a diferite optiuni de echipare pentru fiecare gama de modele si productia de masini sport in editie limitata.

Ceasul Porsche Design 911 Turbo S Exclusive Series reprezinta o premiera pentru marca germana. Este pentru prima data cand Porsche Design lanseaza un ceas pentru clientii care achizitioneaza un model in editie limitata, cu aceleasi linii de design utilizate pe vehicul. Ceasul exclusivist combina caracteristicile ceasurilor Porsche Design cu caracterul unic al editiei limitate 911 Turbo S Exclusive Series. Exact la fel ca vehiculul, acesta este limitat la 500 de unitati. Carcasa este realizata din titan usor, iar invelisul negru din carbura de titan subliniaza designul sau sport. Cadranul din carbon este inspirat de benzile cu textura de carbon regasite pe 911 Turbo S Exclusive si este finisat in aceeasi vopsea utilizata pe vehicul. Designul

rotorului este modelat dupa jantele modelului 911 Turbo S Exclusive si vopsit in culoarea originala. Mecanismul ceasului include un element tipic Porsche, iar emblema Porsche este si ea prezenta pe elementele mobile.