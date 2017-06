Scandalul manipularii testelor de poluare ale automobilelor diesel ale grupului Volkswagen, izbucnit in septembrie 2015 in SUA, a pus sub semnul intrebarii tehnologia diesel si a scos in evidenta dificultatile producatorilor de vehicule de a respecta reglementarile mai stricte care limiteaza nivelul emisiilor de oxid de nitrogen, potrivit News.ro.

”Oricat de mult as vrea sa evitam astfel de interdictii, cred ca este improbabil sa continuam fara sa le impunem in viitor”, a spus Reiter.

Intrebat despre cele mai recente masuratori ale oxidului de nitrogen din Munchen, orasul de origine al BMW, Reiter a spus ca ”rezultatele sunt socante si ca nimeni nu se astepta la asta”.

Autoritatile orasului Stuttgart, unde se afla sediile Mercedes-Benz si Porsche, se pregatesc la randul lor sa interzica de anul viitor unele vehicule.

In Munchen, intre 133.000 si 170.000 de vehicule ar putea fi afectate de interdictie, in functie de cat de stricta va fi masura, a relatat publicatia, potrivit careia automobilele care respecta reglementarile Euro 6 vor fi exceptate.

Aproximativ jumatate din automobilele noi vandute in Germania aveau motoare diesel, inainte de izbucnirea scandalului legat de emisiile vehiculelor diesel ale Volkswagen, dar cota de piata a acestora a scazut intre timp.

Ca urmare a cererii mari pentru automobile diesel, avand in vedere eficienta consumului de carburant, producatorii auto germani au investit masiv in uzine care fabrica astfel de vehicule si in dezvoltarea acestora.

Perspectiva interzicerii unor automobile diesel va avea impact asupra pietei vehiculelor second-hand.

Sursa foto: Orlando_Stocker / Shutterstock