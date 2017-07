”Punctul international de trecere a frontierei va fi deschis pentru navigatia pe apa, trafic pietonal si pentru biciclete, fiind amplasat intre localitatile Otelec din Romania si Srbsk Itebej din Republica Serbia. Pentru moment, nu se are in vedere efectuarea de lucrari de investitii, constructii, amenajari ori montarea de instalatii in zona de cale navigabila interioara”, informeaza Guvernul, potrivit News.ro.

Punctul de trecere a frontierei va fi deschis zilnic, in intervalul orar 08.00-12.00 (ora Romaniei), respectiv de la ora 07.00 la 19.00 (ora Republicii Serbia). De asemenea, partile pot conveni, la solicitarea oricareia dintre ele, ca punctul de trecere a frontierei Otelec – Srbsk Itebej sa functioneze in afara orelor de program prevazute mai sus.

Prin noul punct de trecere va fi interzis transportul marfurilor periculoase, al animalelor vii si al produselor supuse controlului fitosanitar este interzis prin acest punct de frontiera.

Sursa foto: Christian Mueller / Shutterstock