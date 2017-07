Bentley Motors prezinta o editie limitata la 100 de exemplare, Flying Spur Design Series by Mulliner , disponibila pentru toate cele patru modele din gama Flying Spur - V8, W12, V8 S si W12 S.

Editia vine cu cinci seturi de accente de culoare pentru interior si exterior - Mandarin, Pillar Box Red, White, Kingfisher si Azure Purple.

Noua editie Flying Spur Design Series by Mulliner este caracterizata, la exterior, de dungi subtile in culori deschise, care contrasteaza cu elemente metalice de culoare inchisa (numai la modelul W12 S), pentru a spori caracterul dinamic, orientat spre performanta al Flying Spur.

La interior, semnele distinctive ale Mulliner includ detalii din piele in culori indraznete si materiale noi, imbinate cu o deosebita precizie tehnica.

Exteriorul Flying Spur Design Series se remarca printr-un design deosebit al spoilerului (numai la modelele V8 S si W12 S), printr-o muchie inferioara eleganta si lumini de intampinare cu LED. Spoilerul si muchia inferioara, care se intinde de-a lungul portierelor pana la puntea spate, sunt evidentiate printr-un accent de culoare de contrast. Noaptea, luminile de intampinare proiecteaza cuvantul ”Mulliner” pe sol.

Flying Spur Design Series W12 S vine cu detalii suplimentare la exterior - elemente metalice cu finisaj negru in jurul farurilor si al grilei, pentru un look mai dramatic. Jantele sport de 21 de inci, sunt vopsite in Gloss Black, semnaland, inca o data, puterea motorului W12 S.

Sportivul Flying Spur Design Series V8 S este echipat cu jante de 21 de inci, cu sase spite duble, care au fost vopsite cu negru, pentru a reflecta caracterul dinamic, fara rival, al motorului V8.

In interiorul Flying Spur Design Series, Mulliner a creat un spatiu pentru calatorii luxos si plin de rafinament. Pielea perforata de pe scaune dezvaluie o nuanta secundara, aprinsa, dedesubt, asortata cu accentele indraznete de la nivelul intregii editii limitate Flying Spur Design Series. Volanul are, de asemenea, un accent la culoare in partea superioara. Pielea de pe suporturile laterale ale scaunelor si de pe tapiteria interioara a usilor este cusuta manual, intr-o maniera exceptionala, de artizanii Mulliner.

Flying Spur Design Series include o noua schema duala de culori de contrast pe partea interioara a plafonului si pe muchiile laterale de la baza geamurilor, creand o paleta de trei culori de piele in interiorul limuzinei. Consola centrala are un elegant finisaj Piano Black.

Prin aceasta editie limitata, Mulliner a demonstrat, de asemenea, precizia tehnica si potentialul sportiv al limuzinelor Bentley, prin utilizarea fibrei de carbon imbogatite cu titan pe sinele laterale si pe consola centrala – o premiera in industria auto. Anterior, acest finisaj care necesita o mare precizie tehnica a mai fost utilizat doar in industria aeronautica. Placutele de pe praguri sunt finisate intr-una dintre cele cinci culori de accent si includ o inscriptie ”Mulliner”, iluminata.