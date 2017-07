Companiile E.ON, cu afaceri in sectorul utilitatilor, si MOL, producator si distribuitor de carburanti, vor deschide, in cadrul unui parteneriat regional, 40 de statii de incarcare pentru masinile electrice in Romania pana in 2020, cu fonduri primite prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, a anuntat compania petroliera ungara.

In 23 iunie, Comisia Europeana a anuntat ca proiectul NEXT-E a fost selectat pentru a primi fonduri prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei, cu o cofinantare recomandata de 18,84 milioane euro pentru a sustine dezvoltarea unei retele de incarcare a vehiculelor electrice, scrie News.ro.

In proiectul NEXT-E este implicat un consortiu alcatuit din subsidiarele grupului german E.ON din Cehia, Slovacia, Ungaria si Romania, sase subsidiare ale MOL, Hrvatska elekropriveda din Croatia, PETROL din Slovenia si Croatia, Nissan si BMW.

"Prin intermediul proiectului NEXT-E vor fi instalate 222 de statii standard de incarcare rapida (50 kW) si 30 de statii de incarcare ultrarapida (150-350 kW), creandu-se astfel o infrastructura esentiala pentru incarcarea vehiculelor electrice in Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croatia si Romania", arata comunicatul. In Romania vor fi instalate, in cadrul acestui proiect, 40 statii de incarcare rapida a vehiculelor electrice, din care 19 vor fi instalate de catre E.ON Energie Romania, iar 21 de statii de catre MOL Romania.

"Statiile de incarcare rapida vor fi amplasate in perimetrele unitatilor din reteaua de distributie a carburantilor operata de compania MOL si vor urmari acoperirea unor puncte importante de pe traseul a trei rute de transport rutier: Arad-Bucuresti-Constanta (culoar IV pan-european), Sebes-Targu Mures-Iasi si Suceava-Bucuresti-Giurgiu (partial culoar IX pan-european)", a precizat MOL.

Anuntul vine dupa ce concurentul Rompetrol Downstream, controlat de grupul kazah de stat KazMunayGas, a deschis in luna mai prima benzinarie dotata cu statii de incarcare a masinilor electrice, in Bucuresti, urmand ca alte sapte statii de incarcare de 50 kW sa fie deschise in acest an, in Bucuresti, Baia Mare, Campulung Moldovenesc si Timisoara.

Alimentarea la statiile de incarcare electrica se efectueaza prin curent alternativ si curent continuu de 22 kW, fiind astfel compatibile cu orice tip de autovehicule vandute in Europa si Asia. Romania are, in prezent, o infrastructura slaba pentru alimentarea masinilor nepoluante, cu doar cateva zeci de statii de incarcare in toata tara.

Totusi, ultimele date oficiale arata ca masinile cu "emisii zero" sunt tot mai cautate si pe piata romaneasca. Datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) arata ca numarul masinilor hibride si electrice cumparate de romani in primele cinci luni ale acestui an a crescut cu 185% fata de perioada similara a anului trecut, pana la 717 de unitati.

In 2016, in Romania au fost vandute 1.183 masini electrice si hibride, comparativ cu 496 de vehicule in 2015. Prima companie care a demarat o retea extinsa de statii electrice in Romania este retailerul Kaufland, in parteneriat cu producatorul de energie regenerabila Renovatio. Kaufland a anuntat, in august 2016, ca va dispune de o retea de 12 puncte de incarcare in Romania pana la finalul acestui an.

De asemenea, in luna ianuarie, Electrica, companie care detine trei din cele opt distributii regionale de energie electrica din Romania, si OMV Petrom, principala companie petroliera din Romania, au inaugurat prima statie de incarcare rapida pentru masini electrice intr-o benzinarie OMV, tot un proiect pilot.

Companiile au anuntat atunci ca vor instala puncte de incarcare rapida a masinilor electrice in Bucuresti, in patru benzinarii OMV si la sediile centrale ale OMV Petrom (Petrom City) si Electrica. Insa pe piata ar mai putea intra si alti jucatori importanti, in afara de MOL.

Compania Tinmar, cel mai mare furnizor privat de energie din Romania, va realiza in urmatorii ani o retea nationala de statii de incarcare pentru masinile electrice, in conditiile in care considera ca aceasta este o tehnologie a viitorului, a declarat in urma cu cateva luni directorul general al Tinmar, Augustin Oancea.

Potrivit specialistilor din sector, marele avantaj al masinii electrice il reprezinta costul redus pentru alimentare in comparatie cu masinile care folosesc carburanti clasici. Totusi, masinile electrice sunt in continuare semnificativ mai scumpe decat masinile care folosesc carburanti clasici. Expertii spun ca o crestere masiva a vanzarilor de masini electrice pe plan mondial va veni abia dupa un salt tehnologic, care va reduce pretul masinilor si va extinde performanta bateriilor care echipeaza masinile electrice.

