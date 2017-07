Cu o viteza maxima de pana la 25 km/h si o autonomie electrica intre 25 si 35 de kilometri, BMW Motorrad X2City este predestinata unor conditii de trafic urban congestionat. X2City este clasificata in Germania ca fiind "Pedelec25", care nu necesita casa de protectie sau permis de conducere pentru persoanele cu varsta de minimum 14 ani.

BMW Motorrad X2City este rezultatul cooperarii intre BMW Motorrad si ZEG, cu marcile sale Kettler, Bulls, Pegasus, Hercules si altele. In mod corespunzator, trotineta electrica nu este distribuita prin reteaua de dealeri BMW Motorrad, ci prin anumite magazine de biciclete si prin magazinul online al KETTLER Alu-Rad GmbH. Procesul de service si garantie este gestionat tot de comerciantii de biciclete. Acest canal de vanzari permite ca BMW Motorrad sa aiba acces sa un nou public-tinta dincolo de segmentele de motociclete conventionale.

Datorita masei reduse de numai 20 de kilograme si a unitatii de comanda pliabile, BMW Motorrad X2City poate fi depozitat usor in portbagajul unei masini de clasa mica.

Trotineta dispune de propulsie electrica auxiliara pe roata spate. Motorul fara perii al butucului ofera sustinere eficienta pentru conducator si accelereaza BMW Motorrad X2City pana la 25 km/h. Unitatea de operare de pe ghidon ofera cinci viteze (8, 12, 16, 20 si 25 km/h). Din motive de siguranta, puterea de sustinere a motorului electric este activata doar cand este atinsa o viteza de 6 km/h. Propulsia electrica poate fi dezactivata in orice moment prin utilizarea comutatorului de pe parghia de frana, intrerupandu-se astfel orice sustinere electrica.

O baterie litiu-ion de 408 Wh furnizeaza energiei motorului electric. Aceasta este dispusa intr-o carcasa rezistenta la ploaie si stropit de sub platforma de rulare si este integrata intr-un cadru de unde se poate indeparta cu usurinta. Un sistem de gestiune a bateriei cu electronica de putere integrata asigura o autonomie ce variaza intre 25 si 35 km in regim de utilizare cotidiana. O unitate specifica de incarcare, cu conector magnetic, permite o incarcare usoara prin utilizarea prizei exterioare de incarcare de pe tricicleta sau direct a bateriei in sine. Bateria este incarcata de la o priza conventionala de uz casnic si sunt necesare aproximativ 2,5 ore pentru incarcarea de la zero.

Proprietati de condus perfect armonioase Rotile mari si late sunt echipate cu anvelope pneumatice robuste, ele oferind aderenta excelenta si asigurand un condus sigur si confortabil chiar si pe drumuri neasfaltate, ceea ce este foarte util cand se traverseaza drumuri denivelate, pavaje sau trasee cu macadam. De asemenea, cadrul rigid asigura o manevrabilitate. Pentru o franare sigura, rotile fata si spate sunt echipate cu discuri de frana puternice. Parghiile de frana fata si spate pot fi ajustate individual. Pilotul poate creste dinamica si intensitatea reactiei franei prin schimbarea centrului sau de greutate. O lumina de frana, care este integrata in stop, informeaza traficului urmaritor cand se franeaza.

Componentele de calitate au fost utilizate in conformitate cu cerintele BMW Motorrad privind calitatea premium. Trenul de rulare, care include bateria litiu-ion, are o garantie de 48 de luni si este furnizat de Marquardt. Luminile provin de la Supernova, iar franele de la Magura. Desigur, toate sistemele de siguranta si iluminare indeplinesc Regulamentul de Autorizare a Circulatiei Rutiere (StVZO) pentru utilizare in scopuri legale.

Platforma de rulare foarte joasa si functia telescopica a tijei ghidonului trotinetei asigura o ergonomie perfecta, oferind persoanelor cu inaltimea intre 1,60 si 1,90 metri posibilitatea de a utiliza BMW Motorrad X2City intr-un mod sigur si confortabil. Echiparea generoasa si protectiile pentru roti (fata si spate) opresc murdaria si stropii ceea ce face posibila utilizarea BMW Motorrad X2City si cand drumurile sunt ude, fara vreun echipament de protectie special. O conexiune micro-USB integrata in unitatea de afisare/operare incarca smartphone-ul de la bateria litiu-ion in timpul calatoriei.