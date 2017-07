„Prin intermediul vanzarilor de masini hibride pe care le-am avut in ultimii ani, am reusit sa contribuim la reducerea impactului negativ asupra mediului. Ne bucuram ca astfel am crescut prezenta noastra in flote cu acest sistem avansat de propulsie, inclusiv in zona de rent-a-car, cu atat mai mult cu cat aceasta este si o premiera pentru piata din Romania. Ne propunem sa continuam astfel de investitii si parteneriate importante, care sa ajute atat la protectia mediului inconjurator, cat si la satisfacerea unui numar cat mai mare de clienti care isi doresc sa beneficieze de avantajele unei masini hibrid”, este de parere Edit Tarcolea, director general Toyota Romania.

Potrivit marcii japoneze, sistemul hibrid are mai putine componente sensibile la uzura, iar cele existente au perioade de exploatare mai lungi. Ambreiajul, alternatorul, demarorul lipsesc, iar in cea mai mare parte a timpului franarea este electromagnetica cu recuperare de energie, motiv pentru care discurile si placutele de frana trebuie schimbate mult mai rar. Bateria nu se incarca la priza ci prin franare sau cu ajutorul motorului termic.

In ceea ce priveste partea financiara, impozitul anual poate fi cu pana la 100% mai mic decat in cazul unui model echivalent cu propulsie clasica. Modelele hibride vin in standard cu transmisii automate de tip E-CVT.

„Obiectivul nostru este ca prin diversificarea flotei sa avem o crestere cu 10% a cifrei de afaceri, fata de 7,4 milioane euro inregistrata anul trecut”, a declarat Adrian Halmagean, director executiv al Avis Romania.

Printre prioritatile strategice ale companiei Avis Romania se numara si preocuparea constanta pentru mediu, prin analiza impactului calatoriilor asupra lui. Avis Romania a initiat in 2017 un proiect de ecologizare a flotei, fiind promotorii acestui trend, pe piata de rent-a-car din tara noastra. Primul pas a fost realizat prin achizitionarea a 15 masini Toyota Yaris Hybrid, urmand ca pana la sfarsitul acestui an sa intre in flota si 10 masini electrice.

In prima jumatate a anului 2017, Toyota a vandut 791 de unitati hibride, fata de 192 in aceeasi perioada a anului 2016, conform raportului APIA. Dintre acestea, cele mai multe, atat anul acesta, cat si anul trecut, sunt reprezentate de modelul Yaris Hybrid (32% in acest an), fiind cel mai performant hibrid din zona B2B, in special din cea a flotelor. Sistemul hibrid de la Toyota include doua surse de putere combinate pentru a asigura propulsia.

Avis Romania va investi anul acesta 8,5 milioane euro in achizitia a 500 de masini noi. Reteaua Avis acopera 11 orase cheie din Romania, cu 16 birouri de inchiriere in centrele si in aeroporturile principale ale oraselor Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures si Timisoara.