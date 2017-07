Romania inregistreaza unul dintre cele mai scazute scoruri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste calitatea infrastructurii, de 3,61, in vreme ce media tarilor UE 15 este de 5,65, iar media statelor din ECE este de 4.02, reiese dintr-un raport al PwC si Atlantic Council intitulat The road ahead – CEE transport infrastructure dynamics.

Una dintre provocarile cruciale in regiunea ECE este aceea de a construi un proces eficient de finantare a proiectelor de infrastructura de transport care sa reduca decalajul de dezvoltare intre estul si vestul Uniunii Europene.

Cetateanul mediu din vechile State Membre ale Uniunii Europene are la dispozitie de doua ori mai multi kilometri de autostrada per capita decat cel din noile state membre.

Necesarul de finantare a investitiilor in infrastructura in tarile din Europa Centrala si de Est ramane foarte ridicat, regiunea avand nevoie de 615 miliarde de euro pana in 2025.

„Romania indeosebi are nevoie de investitii masive pentru imbunatatirea infrastructurii de transport. Potrivit Indexului Competitivitatii Globale publicat de Forumul Economic Mondial, Romania inregistreaza unul dintre cele mai scazute scoruri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste calitatea infrastructurii, de 3,61, in vreme ce media tarilor UE 15 este de 5,65, iar media statelor din ECE este de 4.02. In exercitiul financiar european 2007-2013, din totalul de 82 de miliarde de euro de fonduri structurale si de coeziune investite in regiune in proiectele de infrastructura de transport, Romania a atras mai putin de 7%, in vreme ce Polonia a folosit peste 30% din aceasta suma”, a adaugat Ruxandra Chirita, director, Servicii de Consultanta pentru Sectorul Public, implicata de-a lungul timpului in numeroase proiecte ample de investitii din sectorul public.

Statele din Europa Centrala si de Est reprezinta 28% din teritoriul Uniunii Europene, 22% din populatia acesteia, dar numai 10% din PIB-ul UE. Iar una dintre principalele provocari cu care se confrunta regiunea in prezent este sa gaseasca surse de finantare pentru proiectele de infrastructura de transport. Mai mult de 80 de miliarde de euro au fost investite in regiune in exercitiul financiar european 2007-2013 din fonduri structurale si de coeziune.

Raportul prezinta starea actuala a infrastructurii in regiunea ECE si detaliaza care sunt acum principalele obstacole pentru imbunatatirea infrastructurii in regiune – analizand politicile sectoriale, dificultatile de reglementare si de finantare, inaintand totodata o serie de recomandari pentru accelerarea investitiilor.

„In ciuda progresului inregistrat in ultimii ani, la nivelul tarilor din regiune exista in continuare un deficit de investitii in infrastructura de transport. Este clar insa ca necesarul de finantare a acestor lucrari de infrastructura depaseste posibilitatile actuale ale bugetelor nationale ale tarilor din regiune, implicit si pe cel al Romaniei. Tocmai de aceea trebuie cautate resurse financiare suplimentare in sectorul privat, prin punerea in aplicare a unei legislatii viabile privind Parteneriatele Public-Privat. Din pacate, desi in Romania avem bazele unei astfel de legislatii, acesteia ii lipsesc normele de aplicare, nefiind functionala la acest moment”, a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC Romania.

Analistii se asteapta ca sectorul constructiilor din ECE sa creasca cu un ritm anual de 3,1%, depasind astfel ritmul de crestere din tarile din Europa Occidentala in urmatorii 5 ani.

Dupa decenii de lipsa de investitii, regiunea Europei Centrale si de Est a facut progrese fara precedent in imbunatatirea investructurii in ultimii ani: peste 5.600 de kilometri de autostrada fiind construiti in ultimii 20 de ani. Acest lucru s-a datorat in buna masura finantarilor europene: peste 150 de miliarde de Euro din fondurile structurale au fost utilizate in aceasta perioada in regiune, la care s-au adaugat facilitati aditionale precum Connecting Europe sau finantarile oferite de Banca Europeana de Investitii. In plus, investitorii privati au investit miliarde de Euro in proiecte de transport cheie in Polonia, Slovacia, Ungaria si Croatia. Autorii raportului PwC si Atlantic Council subliniaza faptul ca desi investitorii raman interesati de astfel de oportunitati in regiune, acestia se asteapta la proiecte bine documentate si cu un profil echilibrat de risc si profitabilitate. Atingerea acestui echilibru intre risc si rentabilitate va fi esentiala pentru a mentine fluxul de investitii private in regiune.

Raportul analizeaza in detaliu cele cinci coridoare de transport care se asteapta sa joace un rol esential in conectarea regiunii Europei Centrale si de Est de restul tarilor UE (Marea Nordului – Baltica, Marea Baltica – Marea Adriatica, coridorul Rin – Dunare, coridorul Orient-Est Med si coridorul mediteranean). Este nevoie de cel putin 384 de miliarde de Euro pentru finantarea a peste 2000 de proiecte pentru finalizarea acestor cinci coridoare de transport.

Cum va arata infrastructura de transport din regiune in viitor? Raportul indrazneste sa afirme ca 75% din infrastructura din 2050 nu exista in prezent in tarile din regiune – noile tehnologii vor avea un impact nu doar asupra modului in care este proiectata, construita si operata infrastructura de transport, dar si asupra cererii privind serviciile de transport.

Sursa foto: Shutterstock