Lotul 1 aferent sectiunii 1, Sibiu-Boita, are o lungime de 13,2 kilometri, iar traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Selimbar, la intersectia cu centura Sibiului. Din suma totala, sectiunea Sibiu – Boita km 0+000 – km 14+150 va costa 1,13 miliarde de lei.

Sectiunea 5 este cuprinsa intre Curtea de Arges - Pitesti km 92+600 – km 122+950, are o lungime de 30,35 km si va costa 2,5 miliarde de lei.

Autostrada Pitesti-Sibiu, parte din Autostrada Bucuresti-Nadlac (A1), ar permite traficul neintrerupt pe autostrada intre Capitala si frontiera cu Ungaria.

"Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile POIM si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii", se arata in proiect.

Traseul autostrazii va incepe in zona localitatii Curtea de Arges si va continua traseul paralel cu raul Arges pana la actuala centura a Pitestiului.

Autostrada de circa 123 kilometri ar fi prima care ar trece muntii, facand legatura intre Muntenia si Transilvania, peste Muntii Carpati. Autostrada a suferit mai multe amanari in ultimii ani din cauza efectuarii mai multor studii asupra celor cinci variante de traseu.

In martie, CNAIR a anuntat ca a primit documentatia tehnica aferenta studiilor de fezabilitate pentru sectiunile 1 si 5 pentru a le evalua conformitatea cu normele in vigoare. Ulterior, in 26 iunie, compania de stat a finalizat documentatia pentru cele doua tronsoane, care ar trebui finalizate in patru, respectiv cinci ani.