Ce taxe auto nu mai pot fi platite la CEC Bank din iulie 2017:

contravaloarea permiselor de conducere

contravaloarea certificatelor de inmatriculare

contravaloarea autorizatiilor provizorii

tarifele aferente confectionarii si valorificarii placilor cu numere de inmatriculare

tariful atribuirii unui numar de inmatriculare preferential

tariful pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare

Cum se poate efectua plata?

on-line, in sistem internet banking, prin virament catre conturile deschise de catre fiecare Institutie a Prefectului

de la orice banca unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament catre conturile deschise de catre fiecare Institutie a Prefectului

in numerar

la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului,

la ghiseele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea).

Ce mentiuni trebuie sa contina documentul de plata?

numele, prenumele si CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat,

tipul documentului solicitat (permis de conducere, certificat de inmatriculare, altele, dupa caz),

contul IBAN, codul fiscal si denumirea Institutiei Prefectului judetului (sau municipiul Bucuresti) unde va fi depusa cererea de eliberare a documentului

suma de plata

Anul acesta, in Romania a fost din nou simplificat procesul pentru inmatricularea unui vehicul, intrucat de la 1 februarie in baza legii nr 1/2017 la dosar nu mai sunt necesare dovada achitarii timbrului de mediu, adeverinta ANAF si taxa de inmatriculare auto in valoare de 60 de lei.

Inmatricularea unui autoturism costa in 2017, pentru transcrierea masinilor inmatriculate in Romania (reinmatriculare), intre 40 de lei daca masina este din acelasi judet si raman aceleasi placute si 80-135 lei daca sunt luate alte numere. Nu am luat in calcul asigurarea RCA care are un pret diferit in functie de varsta soferului, Clasa Bonus Malus si motorizare. Daca masina este adusa din strainatate, este necesara in plus autenticitatea RAR si ITP, iar pretul pentru inmatriculare va fi in jur de 350 lei.

