Pall-Ex Romania, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata serviciilor de transport express de marfuri paletizate, a inaugurat in iulie un nou terminal de cross dock in Bucuresti.

Facilitatile oferite de noua locatie ajuta reteaua sa isi creasca viteza operatiunilor si capacitatea de transbordare. Designul noului Hub a fost proiectat pornind de la experienta anilor de operare si a fost realizat pentru a asigura eficienta maxima.

"Daca pana in prezent s-a lucrat cu un numar de 5 echipamente - stivuitoare tip TFG 316 Jungheinrich si un numar mediu zilnic de 650 de paleti, odata cu deschiderea Hubului de Sud, capacitatea de transbordare poate creste cu usurinta la 1000 de paleti zilnic, in timp ce se pot incarca si descarca simultan 16 camioane", a declarat Danor Ionescu, CEO Pall-Ex.

Depozitul are 2100 mp la care se adauga inca o suprafata de 1500 mp, sub copertina. Prin intermediul retelei, marfa transportata poate beneficia de asigurare de pana la 15.000 de euro pe palet, fara costuri suplimentare pentru client.

‘’Planul de investitii continua, avem in vedere deschiderea de alte doua noi huburi, in timp ce operational, focusul este pe mentinerea calitatii si cresterea notorietatii brandului, introducerea de servicii noi pentru retaileri si producatori. Deasemena, Pall-Ex sustine inovatia si digitalizarea, prin introducerea unor softuri care permit o vizibilitate crescuta a etapelor din serviciul oferit si a partidelor de marfa. Acestea sunt motive relevante pentru care beneficiem de aprecierile pozitive ale partenerilor si ale pietei. Pall-Ex mizeaza in viitor pe o crestere stabila, extinderea suprafetei de depozitare", mai spune Danor Ionescu.

Pall-Ex Romania este reteaua lider pe piata de transport expres de marfa paletizata, ce asigura o distributie de 100% la nivel national, in regim premium (24h) si standard (48h). Numara 34 de membri si detine cea mai intinsa retea de depozite, fiind prezenta in 34 de locatii din intreaga tara.