Romanii au cheltuit mai mult pe motorina, decat pe benzina anul acesta. Vanzarile retail de motorina ale grupului MOL in Romania au crescut in primul semestru cu 12%, iar cele de benzina s-au majorat cu doar 1% fata de primele sase luni din 2016.

"In Romania, vanzarile retail de carburant au continuat cresterea semnificativa. Astfel, vanzarile de motorina (retail) ale MOL in Romania au crescut cu 12% in prima jumatate a anului, in timp ce vanzarile de benzina s-au majorat cu 1%, comparativ cu prima jumatate a lui 2016", anunta compania.

In primul semestru, toate segmentele de business au inregistrat crestere, ceea ce a generat o majorare cu 23% a rezultatului operational comparativ cu perioada similara a anului trecut. MOL a atins de asemenea un prag semnificativ in ceea ce priveste procesul de transformare in segmentul petrochimiei prevazut de Strategia pentru anul 2030, prin semnarea unor contracte-cheie pentru Proiectul Poliol.

Segmentul Servicii pentru Clienti (Retail) a beneficiat in continuare de o crestere solida a volumelor si de contributia sectorului non-fuel, ceea ce a generat un rezultat operational EBITDA record la nivelul primului semestru, de 43 miliarde HUF (150milioane USD), cu 18% peste nivelul inregistrat in prima jumatate a anului precedent.

Segmentul Upstream a inregistrat rezultate solide in prima jumatate a anului 2017, cu un rezultat EBITDA de 128 miliarde HUF (447 milioane USD), in crestere cu 45% fata de perioada similara a anului trecut, si a generat flux masiv de numerar liber de 321 milioane USD. Principalii factori care au determinat aceasta evolutie au fost ascensiunea preturilor la hidrocarburi pe fondul majorarii cu 30% a pretului titeiului Brent, precum si costurile de exploatare mai mici. Productia medie de hidrocarburi a atins 110.000 bep/zi in primele sase luni, ceea ce este conform cu estimarile pentru anul in curs.

Segmentul Downstream a realizat, din nou, rezultate operationale record, inregistrand un rezultat Clean CCS EBITDA de 186 miliarde HUF (652milioane USD) in prima jumatate a anului. In perioada analizata, s-a inregistrat o crestere de 8% fata de perioada similara a anului trecut, determinata de marjele de rafinare mai mari si de disponibilitatea sporita a activelor, care au compensat marjele mai reduse din segmentul petrochimic.

Segmentul Gas Midstream (transport de gaze naturale) a generat un rezultat EBITDA de 31miliarde HUF (107milioane USD), in crestere cu 12% fata de primul semestru al anului precedent, pe baza volumelor considerabil mai mari si a veniturilor mai mari din taxele pentru utilizarea capacitatii de transport.

Prima jumatate a anului 2017 a fost marcata de pasi importanti in ceea ce priveste implementarea Strategiei Grupului MOL pentru anul 2030. Acordurile de parteneriat semnate cu Evonik si thyssenkrupp pentru investitia strategica a MOL in lantul valoric al Propilenoxidului (“Proiectul Poliol”) vor impulsiona expansiunea Grupului catre in sectorul petrochimiei si vor deschide calea catre a deveni cel mai important jucator din domeniul petrochimiei in Europa Centrala si de Est. Mai mult, MOL se afla in prezent cu un pas mai aproape de a construi o retea de peste 250 de incarcatoare pentru vehicule electrice in Europa Centrala si de Est, ca parte a consortiului NEXT-E, care a primit in acest scop o finantare UE de 19 milioane de euro.

“Ne imbunatatim semnificativ estimarea pentru 2017 privind rezultatul operational (clean CCS EBITDA) la peste 2,3 miliarde USD (fata de peste 2 milairde USD estimate anterior) datorita performantei solide inregistrata de Grup in prima jumatate a anului. Evolutia din primul semestru dovedeste soliditatea modelului nostru de afaceri integrat si calitatea activelor noastre. Am atins, de asemenea, un reper semnificativ in procesul nostru de transformare in ceea ce priveste segmentul petrochimiei, stabilit in strategia pentru anul 2030, deoarece am semnat recent contracte-cheie pentru proiectul nostru reprezentativ, Proiectul Poliol. Progresele facute in implementarea Strategiei MOL 2030 sunt la fel de importante pentru noi cu mentinerea abilitatii de a genera cele mai bune rezultate cu activele actuale ", a declarat Zsolt Hernadi, Presedinte si CEO al Grupului MOL.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie. In domeniul explorarii si productiei de hidrocarburi, experienta de peste 75 de ani a Grupului sprijina operatiunile de productie in 8 tari si activitatile de explorare in 13 tari. Grupul MOL controleaza patru rafinarii si doua unitati petrochimice la nivelul managementului integrat al lantului de aprovizionare, in Ungaria, Slovacia si Croatia. Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii in Europa Centrala si de Sud-Est, in 10 tari, din care peste 200 in Romania.