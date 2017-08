Politia Capitalei a anuntat ca, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, duminica, se desfasura evenimentul sportiv “SuperCupa Romaniei la Kartig electric”, pe urmatorul traseu: Calea Victoriei – str. Walter Maracineanu – aleea din fata Salii Palatului – breteaua din fata Muzeului de Arta.

Pentru buna desfasurare a evenimentului, intre orele 08..00-12.00, se va restrictiona traficul rutier pe Calea Victoriei (tronsonul cuprins intre Bd. Dacia si str. Ion Campineanu), pe str. Stirbei Voda (tronsonul curprins intre str. Berzei si Calea Victoriei) si pe str. Walter Maracineanu (tronsonul curprins intre Calea Victoriei si str. Ion Campineanu), potrivit News.ro.

De asemenea, sambata, intre orele 10.00 – 18.00 vor avea loc testari si initieri pentru copii, in Piata George Enescu. Rutele ocolitoare sunt: Bd. Nicolae Balcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Lascar Catargiu; Str. Buzesti – Str. Berzei – Splaiul Independentei. Brigada Rutiera Bucuresti le solicita soferilor sa evite deplasarea in zona, sa circule cu maxima atentie, sa foloseasca rutele ocolitoare si sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic pentru devierea acestuia.

Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.

