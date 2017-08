Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat, in sedinta de vineri, 25 august, Hotararea prin care s-au aprobat tarifele pentru activitatile de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice aflate in administrarea Sectorului 3, a vehiculelor/remorcilor/rulotelor care ocupa abuziv sau blocheaza accesul in parcajele publice de resedinta sistematizate pe domeniul public/privat al Municipiului Bucuresti aflat in administrarea Sectorului 3, precum si a altor mijloace de transport parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap.