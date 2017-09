In urma cu un an, CEO-ul Elon Musk anunta ca lucreaza la un camion electric, pentru ca in aprilie sa arate planurile pentru lansarea capului-tractor electric si autonom. Prin introducerea unei astfel de tehnologii, transportatorii rutieri nu ar mai avea nevoie de soferi in viitor. Astfel, obiectivul companiei este sa patrunda pe piata transportului de marfuri pe distante mai scurte, cuprinse in intervalul 160-320 de kilometri, fara sa afecteze segmentul expeditiilor internationale. De aici si autonomia de 320-480 de kilometri pentru capul-tractor.

Sursa foto: Automarket.ro