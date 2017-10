Principalele companii auto care activeaza in Romania sunt: Dacia (>cifra de afaceri de 4,2 miliarde euro in 2015), Ford (0,8 miliarde euro), iar din urma vine grupul Volskwagen in calitate doar de comerciant si distribuitor, cu o cifra de 0,4 miliare euro.

Principalii producatori de componente si consumabile sunt:

Continental (5 diviziuni), cu cifra de afaceri totala de 2,3 miliarde euro,

Autoliv (sisteme de securitate) cu 0,7 miliarde euro,

Takata (volane) - 0,5 miliarde euro,

Michelin - 0,5 miliarde euro

Delphi cu o cifra de 0,4 miliarde euro.

Potrivit aceluiasi studiu, piata auto este dominata de grupurile Dacia (Renault), Continental si alte grupuri cu prezenta globala (TRW, Bosch, Delphi, Ford si altii).

Industria auto este unul dintre principalii piloni ai economiei romanesti, angajand in total peste 150.000 de persoane si contribuind la 47% din exporturi in 2016. De la an la an, industria autovehicolelor se bucura de o rentabilitate puternica. In 2016 a inregistrat o rata de crestere impresionanta, + 9% fata de 2015, iar media globala a avansat cu 1,6%. In acest ritm, se poate vorbi despre o crestere de 6 – 7 % pe an pana in 2020.

Pana acum sectorul a fost condus de producatorii de automobile, unde Dacia-Renault a fost pe locul 11 la nivel european, cu aproape 360.000 de unitati de produse in 2016. In prezent cea mai mare parte a cresterii provine de la producatorii de piese si componente auto.

In ceea ce priveste piata furnizorilor, aceasta include atat fabrici de productie proprii, cum ar fi Daimler, cat si numerosi contractori, precum Delphi, Draexlmaier, Leoni sau Continental, dar si antreprenori locali mici, care la randul lor sunt furnizori pentru marile companii producatoare.

Marii jucatori de pe piata nu sunt transparenti in privinta estimarilor si datelor financiare, iar finantarea bancare este furnizata de obicei la nivel de grup in conditii favorabile in comparatie cu cele locale.

In ceea ce priveste evolutia pietei interne, industria automobilelor s-a apreciat in trimestrul IV 2016 pentru autoturisme noi (-1,7% Q1-Q2 pana la 32.500 unitati), insa a scazut puternic in general datorita incetinirii vanzarilor la mana a doua, pana la un total de 101.500 de autoturisme vandute

(-15,2% Q1-Q2).

Anul 2016 a fost unul din cei mai buni din ultimul deceniu, inregistrandu-se o crestere a numarului de inmatriculari de vehicule de 17,4% ,ajungand la 510.000 de unitati, dintre care automobile noi reprezinta aproximativ 22% (115.000 de unitati).

De asemenea, piata leasingului financiar a crescut cu 25% in 2016, pana la doua miliarde de euro, dintre care aproape 77% reprezinta automobile si vehicule utilitare usoare. Companiile au reprezentat 97% din totalul clientilor de leasing financiar, urmate de persoanele fizice 2% si 1% de sectorul public. Flota de autovehicule de leasing operational a crescut cu 8%, pana la 60.000 de vehicule in 2016 (adica aproximativ 13% din toate inregistrarile de autoturisme noi), cu asteptari de crestere similare pentru 2017.

