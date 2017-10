In ultimii ani, statutul acestor masini a fost reglementat in legislatia din Romania, ceea ce reprezinta un avantaj. Chiar daca pretul unei masini electrice este unul pe masura, tinand cont ca nu este cea mai comuna masina de pe strazile Romaniei, cheltuielile de intretinere sau cele de alimentare sunt mult mai mici decat in cazul unei masini clasice.

Citeste articolul integral pe Cars.ro

Sursa foto: Cars.ro