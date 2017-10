Gefco Romania, jucator global in logistica industriala si lider european in logistica automobilelor, anunta extinderea parteneriatului cu Automobile Dacia.

Pe langa solutiile de transport feroviar si rutier catre Franta, Spania, Portugalia si Italia, oferite pe parcursul ultimilor noua ani, GEFCO Romania asigura pentru Dacia, unul dintre principalii sai clienti, transporturile catre zona Benelux si alte piete internationale.

Prin aceasta extindere a colaborarii dintre cele doua companii, GEFCO Romania ofera Automobile Dacia servicii de logistica, facilitand livrarea pe cale ferata catre Belgia a vehiculelor produse de Dacia la Mioveni. GEFCO Romania va oferi, de asemenea, solutii de transport pentru distributia vehiculelor finite la reprezentantele Dacia din zona Benelux, Marea Britanie, tarile nordice si pietele din America de Sud.

Bazele solide ale parteneriatul dintre GEFCO Romania si Automobile Dacia au fost puse in anul 2008, cand GEFCO Romania a devenit primul operator logistic responsabil de transporturile feroviare ale Dacia, odata cu reluarea livrarii de vehicule finite pe calea ferata de catre producatorul auto.

Prima etapa a acestei colaborari a constat in demararea operarii de catre GEFCO Romania a transporturilor feroviare de automobile Dacia catre piete din vestul Europei precum Franta, Spania si Portugalia, utilizand ruta Pitesti-Constanta. In primavara anului 2008, s-a adaugat si Italia destinatiilor anterioare ale vehiculelor finite produse de Dacia.

In anul 2013, a fost facut un nou pas in dezvoltarea parteneriatului dintre cele doua companii, GEFCO Romania operand atat transporturile feroviare ale vehiculelor finite Dacia catre Franta, cat si distributia locala catre reprezentantele Dacia din centrul si nordul Frantei. Mai mult, in anul urmator, GEFCO Romania a preluat complet operarea transporturilor Dacia inspre si dinspre Europa Centrala si de Vest.

GEFCO Romania a alocat parteneriatului cu Automobile Dacia o medie de peste 150 de vagoane de tren si peste 200 de camioane.

GEFCO Romania ofera o gama larga de servicii logistice si de transport clientilor sai din domeniul automobilelor, productiei industriale, echipamentelor electronice, petrolului si gazelor naturale si FMCG. Infiintata in 2005, GEFCO Romania este astazi una dintre principalele subsidiare din regiuna Balcanilor ale GEFCO Group, totalizand 112 angajati in toate cele 7 locatii ale sale.