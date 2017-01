Pentru a avea o echipa buna, trebuie sa stii cateva lucruri importante. O companie are succes doar daca angajatii acesteia isi indeplinesc angajamentele bine. Un lider bun ar trebui sa fie un exemplu pentru ceilalti angajati si sa stie sa asculte si parerile lor. Vezi in continuare 10 lucruri pe care fiecare lider bun ar trebui sa le stie, conform Inc .

1. Claritate

In vederea scopurilor si obiectivelor, claritatea este esentiala daca vrei sa ai succes. Acest lucru permite echipei sa se concentreze pe ceea ce este important si sa sporeasca eficienta acestora. Echipele nu se asteapta neaparat ca liderul sa cunoasca traseul exact, ci vor sa stie daca el este in masura sa defineasca in mod clar care este destinatia.

2. Oportunitate

Liderii sunt responsabili pentru dezvoltarea personala a angajatilor sai, iar cel mai bun mod de a facilita acest lucru e sa le ofere oportunitati provocatoare, care sa le permita sa faca progrese.

3. Implicare

Angajatii nu-si doresc sa fie acolo doar pentru a efectua instructiuni, ei vor sa aiba o anumita implicarea in crearea si devoltarea planurilor. In calitate de lider, trebuie sa asculti sugestiile lor, sa-i lasi sa se implice in ceea ce fac si bineinteles sa le explici cand gresesc sau sugestiile lor nu sunt cele mai potrivite.

4. Angajament

Increderea este o componenta esentiala a conducerii si nimic nu construieste incredere mai bine decat pastrarea angajamentelor pe care le faci. Liderii care nu reusesc sa isi respecte angajamentele isi pierd rapid loialitatea si sustinerea angajatilor.

5. Consecventa

Pe de o parte, oamenii se asteapta ca toata lumea sa fie tratata la fel, iar pe de alta parte, se asteapta la un comportament consecvent, se gandesc ca daca ieri au facut o treaba buna si maine vor face la fel. Liderii care nu isi pot trata angajatii corect provoaca nervozitate si stres altora, lucru care nu duce la o performanta.

6. Respect

Sunt multi lideri care nu au respect fata de angajati si invers. Acest lucru se intampla pentru ca nu-si asculta angajatii, cea mai buna metoda de a castiga respectul lor e sa-i intrebe ce cred ei cu adevarat si ce pareri au.

7. Onestitate

Uneori nu poti spune anumite lucruri angajatilor, dar asta nu inseamna ca trebuie sa-i minti. Atunci cand minti, pierzi increderea si respectul. Ei sunt constienti ca sunt lucruri pe care nu le poti spune si daca le-ai spune exact asta, ei ar intelege.

8. Apreciere

Aprecierea este una dintre nevoile fundamentale ale omului, iar atunci cand oamenii fac o treaba buna, se asteapta sa fie laudati de seful lor. Aprecierea este unul dintre cele mai puternice instrumente ale unui lider si prea multi il folosesc prea rar.

9. Feedback-ul constructiv

Cu totii facem gresesli, iar critica rareori ajuta la rezolvarea acestora. Angajatii isi doresc sa primeasca un feedback constructiv in timp util. In cazul in care rezultatul nu este cel dorit, atunci comunica cu ei intr-un mod care sa permita invatarea si imbunatatirea acelui lucru, astfel, ei vor sti cum sa evite greseala data viitoare.

10. Apararea echipei

In calitate de lider, atunci cand lucrurile merg prost, tu inca mai faci parte din echipa, nu poti da vina pe altii si sa te feresti de esec. Acest lucru nu inseamna sa ridici mainile si sa spui: “E vina mea”, dar ar trebui sa-ti aperi echipa si sa o protejezi de critici. Vazand ca un lider isi apara echipa, aceasta va continua sa lupte pentru ceea ce fac.

Sursa foto: Shutterstock.com