Conceptul de well-being este din ce in ce mai intalnit in companiile din Romania, care incep sa scoata din buzunar bani pentru a asigura o stare de bine angajatilor. Acestea culeg ulterior roadele, care variaza de la motivare si retentie pana la cresterea productivitatii. Simona Nicolaescu, managing partner in cadrul Dynamic HR, arata ca desi companiile nu sunt inca dispuse sa aloce bugete pentru a avea o strategie de well-being, doar printr-o planificare a programelor in functie de nevoile specifice ale angajatilor pot obtine rezultatele dorite.

In Romania putin peste jumatate dintre companii (59%) se gandesc la starea de bine a angajatilor la locul de munca si aloca bugete pentru programe de well-being, potrivit unui studiu realizat de Dynamic HR la finalul anului trecut, pe baza raspunsurilor a 186 de specialisti, majoritatea manageri de HR.

Companiile pun la dispozitia angajatilor, in general, programe de well-being care au cateva scopuri principale:

mentinerea sanatatii angajatilor;

imbunatatirea mediul de lucru al angajatilor;

imbunatatirea abilitatilor de viata;

incurajarea obtinerii unui echilibru intre viata personala si profesionala

Daca in mod traditional, companiile tind sa se concentreze pe programe din prima categorie, intre care se numara analizele medicale suportate de organizatie, abonamente la sali de fitness, programe de nutritie si masaj la birou, in ultima perioada castiga teren si celelalte categorii.

In topul programelor de well-being care au ca scop mentinerea starii de sanatate a angajatilor se situeaza analizele medicale, 77,4% dintre companii bugeandu-si astfel de investitii

Astfel, siguranta la locul de munca si ergonomia sunt activitatile preferate cand este vorba de programele care au ca tematica mediul de lucru, in timp ce managementul timpului si managementul stresului sunt cele mai abordate tematici la capitolul imbunatatirea abilitatilor de viata. De asemenea, angajatorii le dau posibilitatea salariatilor sa isi ia timp liber pentru problemele personale sau evenimente in familie, le ofera varianta de a lucra de acasa sau dupa un program flexibil, precum si vacante sau libere platite.

Foto: Dynamic HR

Strategia de well-being nu trebuie sa lipseasca companiilor

Simona Nicolaescu, managing partner in cadrul Dynamic HR, a aratat ca departamentele de HR ale companiilor din Romania sunt tot mai interesate sa puna la dispozitia angajatilor programe de well-being si, mai mult, sa le permita acestora sa le aleaga pe cele pe care si le doresc. Problema banilor ramane insa prezenta in multe organizatii.

"HR-ul vede programele de well-being ca pe o idee extrem de utila in motivarea si retentia oamenilor, precum si in cresterea productivitatii, insa, de multe ori, planurile se blocheaza la bugete. De abia au inceput companiile, in ultimii doi ani, sa isi stabileasca cat de cat bugete pentru well-being", a explicat Nicolaescu.

Principalele obiective ale companiilor care acorda programe de well-being sunt, potrivit studiului Dynamic HR, urmatoarele:

cresterea nivelului de motivatie al angajatilor

cresterea niveluluil de angajament al angajatilor

crearea unei atmosfere placute la birou

cresterea fidelitatii angajatilor fata de companie

imbunatatirea starii de sanatate a angajatilor

cresterea productivitatii angajatilor

reducerea absenteismului

Astfel, potrivit managerului Dynamic HR, cel mai bun mod de a obtinere rezultate dorite companiile trebuie sa aiba o strategie de well-being, prin care as asculte si sa evalueze nevoile angajatilor, sa le ofera o paleta de programe dedicate din care sa aleaga si sa masoare la finalul implemenatarii rezultatele.

"Noi incepem sa lucram cu companiile la nivel de strategie de well-being organizational. Foarte timid exista astfel de strategii in cateva companiii, pe care le pot numara pe degetele de la o mana", a adaugat Simona Nicolaescu.

Potrivit acesteia, cei sapte pasi pe care compania de resurse umane ii urmeaza in crearea strategiei si designulului programelor de well-being de impact sunt urmatorii:

Pas 1: Formeaza o imagine reala a punctelor de imbunatatit cu privire la starea de bine a angajatilor din compania pe care o reprezinti, asta va presupune inclusiv sa realizezi studii sau focus grupuri.

Pas 2: Aliniaza programul cu obiectivele strategice de business sau cu politicile acestuia, prioritizeaza in functie de ce este important. Poti crea chiar o politica de companie in acest sens.

Programul va trebui sa tina cont de:

Nevoile angajatilor de la pasul 1

Obiectivele organizatiei

Un nivel crescut de adresabilitate in interiorul companiei

Infrastructura companiei, politici si proceduri existente

Pas 3: Defineste foarte clar obiectivele programului si modul in care vei masura succesul. Foloseste o echipa cu expertize diferite in design-ul programului.

Pas 4: Obtine implicarea continua si suportul managementului.

Pas 5: Implica angajatii de la toate nivelele in planificarea programului si chiar cu sugestii pentru a obtine acel sentiment de “ownership”.

Pas 6: Promoveaza beneficiile angajatilor.

Pas 7: Implementeaza programul, evalueaza si ajusteaza pe masura ce il implementezi.

In prezenta unor astfel de pasi, proiectele de well-being pot fi mai mult decat niste programe care raspund la ideea de ’’nice to have’’, ele pot raspunde unor nevoi reale organizationale, cum ar fi: absentesim din cauza problemelor medicale, eliminarea sau prevenirea fenomenului de burn-out, relatii constructive.

Cat platesc companiile pentru workshopuri

Simona Nicolaescu a aratat ca dintre programele pe care compania pe care o conduce le pune la dispozitia organizatiilor cele mai cautate sunt workshopurile denumite "vitamine", care dureaza doua ore si costa 200 de euro (pot participa 12 persoane). In cadrul acestora angajatii pot participa la diverse workshopuri, intre care se numara ateliere de pictura sau make-up, la cursuri despre cum sa dormi bine, cum sa te lasi de fumat sau cum sa comunici in cuplu.

Alte optiuni sunt cursurile de o zi pe diverse teme (1.000 de euro - 12 angajati) sau un program de 5 zile in care in cadrul companiilor se desfasoara in fiecare zi activitati de well-being pe diverse tematici care dezvolta creativitatea, spiritul inovativ si de echipa. Totodata, compania de resurse umane deruleaza si un program complex de un an de zile, in care angajatii invata si experimenteaza modalitati de a isi imbunatati eficienta, creste productivitatea si experimenta mai putin stres toate acestea ducand la o mai buna flexibilitate cognitiva, relatii mai bune cu ceilalti si mai ales cu propriile trairi.

Pe fondul preocuparii pentru asigurarea starii de bine a angajatilor la locul de munca, Dynamic HR va organiza luna viitoare editia a VI-A a Galei Work-Life Balance, dedicata companiilor implicate in viata echilibrata a salariatilor. La eveniment vor fi discutate trendurile in materie de proiecte de well-being si temele aplicate cu succes in companiile din Romania.

De asemenea, in cadrul acestei gale, vor fi desemnate companiile care investesc in dezvoltarea si motivarea angajatilor, care se implica in cresterea performantei angajatilor lor prin activitati dedicate echilibrului dintre viata personala si cea profesionala.

Dynamic HR este o firma de training infiintata in 2004, care ofera programe de teambuilding, training si well-being, iar in prezent are o echipa formata din cinci angajati permanenti si circa 40 de colaboratori. In 2015 a rulat afaceri in valoare de aproximativ 650.000 de lei.