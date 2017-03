Piata muncii este intr-o criza continuua de ce vremea intrucat am ajuns in situatia in care exista joburi, dar nu exista candidati, a declarat Cristina Savuica, Chief Happiness Officer Lugera, la conferinta HR 2.0., care a dat verdictul: de un de zile, in Romania dicteaza angajatul.

"Am inceput sa simtim lipsa de candidati in 2016. De ceva vreme, de un an de zile, angajatul dicteaza pe piata muncii. Piata de recrutare pe care o stim noi nu mai este simpla. Joburile cel mai greu de acoperit sunt in IT, vanzari, contabilitate si automotive. Din 100 de candidati contactati doar 2 sunt interesati sa stea de vorba cu noi", sustine Cristina Savuica.

Sefa Lugera sustine ca principalele probleme sunt ajutoarele sociale acordate de stat, cresterea salariului minim pe economie si implicit lipsa de competente si de seriozitate a candidatilor.

"In momentul in care angajatorii isi fac un buget pentru anul viitor si dintr-odata s-au trezit cu o crestere a salariului minim pe economie, la 1.450 lei, pe care trebuie sa o dea, bugetele s-au dat peste cap. As lega cresterea salariului de productivitate pentru ca daca toate firmele ar mari salariul am avea acelasi deficit de angajati. Sunt foarte multi pe care ii sunam si care au ajutoare sociale de exemplu si care nu vor sa vina. Sunt foarte multi someri la care ajungem, le oferim joburi, exact pe pregatirea lor si totusi nu vin", a declarat Savuica.

Procentul de candidati seriosi este sub 10%. In cadrul Lugera, prezenta la interviu din procentul celor care confirma ca vin arata astfel: entry 16%, medium 50%, senior 80%.

Angajatorii fac compromisuri, angajeaza oameni fara BAC.

"Nu stiu daca cresterea salariului este neaparat rezolvarea acestei crize. Sunt salarii de la 2.000 lei si totusi nu gasim candidati. In afara de lipsa de candidati, ne confruntam cu lipsa de seriozitate. Nu vin la interviu desi confirma. Daca prin prognostic bun intelegem sa gasim angajati anul acesta, nu. Acum angajatorii fac compromis dupa compromis, angajeaza oameni fara BAC in call-centere si ii formeaza", mai spune Cristina Savuica.

Potrivit ei, viteza de recrutare a crescut, se pune mult accent pe online. "Sunt multi oameni care ne scriu pe Facebook. Facebook este utilizat neasteptat de mult de catre muncitori", spune Chief Happiness Officer-ul Lugera.

Ce functioneaza si cum sunt sfatuiti angajatorii:

- Companiile sa colaboreze cu facultatile

- Sa organizeze internshipuri

- Sa recruteze online: Facebook este acum o metoda foarte buna de recrutare

"Oamenii din IT sunt foarte interesati, in afara de salariu, unde este localizata firma si cat de mult timp le ia de acasa pana la job. Sunt necesare scolile profesionale, sistem dual de educatie, programe pentru persoanele cu handicap si programe de consiliere si orientare in cariera", completeaza Cristina Savuica.

Cu aceasta criza pe piata muncii, Savuica a fost intrebata daca tehnologizarea este o solutie buna, adica roboti care sa inlocuiasca angajatii. Raspunsul a venit prompt: "Inlocuirea oamenilor cu roboti este posibila mai tarziu si nu in Romania deocamdata".

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

