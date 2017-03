„Munca temporara asigura un grad optim de flexibilitate pietei muncii, contribuind la crearea de noi locuri de munca, la cresterea angajabilitatii persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau de noi oportunitati de cariera, si, intr-un final, la cresterea economica. Ramane in continuare loc pentru o crestere sustinuta a pietei de munca temporara, rata de penetrare a acesteia in Romania (0,2% ) fiind inca mult sub nivelul mediei Uniunii Europene de 1,8%. Este nevoie de un parteneriat public-privat eficient, de politici economice coerente de incurajare a mobilitatii fortei de munca; de facilitati fiscale pentru relocare, training si investitii ale angajatorului in pregatirea profesionala a angajatului; de programe de reconversie profesionala conforme cu nevoile pietei, precum si de o restructurare a sistemul de clasificare ocupationala. In acest sens, ARAMT a fost si ramane un partener de dialog constructiv intre autoritatile de reglementare, mediul de afaceri si partenerii sociali”, a declarat Florin Godean, Presedintele ARAMT.

Florin Godean este absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara si lucreaza de peste un deceniu in cadrul Adecco. Inainte de Adecco, a lucrat timp de un an la Helsinki, in cadrul unui centru de informare si consiliere pentru tineri. El a absolvit in 2010 si cursurile unui program de management din cadrul scolii elvetiene de afaceri IMD Business School.

Fondata in luna iunie 2010 de cei mai mari jucatori de pe piata serviciilor de resurse umane, ARAMT este organizatia profesionala de profil a agentilor de munca temporara din Romania. Asociatia reuneste in prezent 15 companii internationale si locale si isi propune setarea unor standarde de calitate ale industriei, sincronizate cu bunele practici la nivel european, flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii si crearea de noi locuri de munca. ARAMT este membra a World Employment Confederation, asociatia patronala la nivel international.

Cele 15 companii, agenti de munca temporara autorizati care fac parte din ARAMT sunt in ordine alfabetica: Adecco Romania, ADHR Romania, APT Resources&Services, Best Personal Services, Gi Group, Humangest, IHM Total Consult, Lugera, Manita Group, ManpowerGroup Romania, PRO-HR, Professional, Temps, Quanta Romania si Work Support Agency.

Membrii ARAMT deruleaza circa 70% din activitatile de munca temporara din Romania, inregistrand la finele anului 2015, o cifra de afaceri de 270 de milioane de euro, se arata intr-un studiu ARAMT. Aceasta reprezinta o crestere cu peste 50% fata de anul 2010, momentul infiintarii asociatiei.

Peste 67.000 de persoane au fost angajate in regim de munca temporara in 2015 arata cel mai recent studiu al ARAMT. Aceasta cifra reprezinta dublul celei din 2010, cand se inregistrau 30.000 de angajati temporar.