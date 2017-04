Anul 2017 poate fi cel in care vei avea sansa sa faci o miscare importanta in cariera. Iar daca ti-ai propus sa iesi in evidenta in fata angajatorilor reteaua de socializare profesionala LinkedIn poate reprezenta un inceput bun. Iata insa cum trebuie sa o faci.

Iata care sunt cele mai uzitate cuvinte in cadrul profilurilor de pe LinkedIn, potrivit Business Insider, cuvinte pe care le daca le eviti iti cresti sansele sa iesi in evidenta in cautarile angajatorilor:

specializat

leadership

pasionat

strateg

experimentat

concentrat

expert

certificat

creativ

excelent

Aceasta analiza a fost realizata in ultimii sase ani, iar interesant este faptul ca "specializat" a urcat anul acesta in fruntea clasamentului, devansand chiar si "leadership". De asemenea, "pasionat" a urcat o pozitie, ocupand locul al treilea in topul cuvintelor folosite in exces pe LinkedIn.

Sursa foto: JuliusKielaitis, Shutterstock