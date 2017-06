Au functii de invidiat, conduc zeci, sute sau mii de oameni si iau cele mai importante decizii in companii. Ai crede ca managerii de top sunt in situatia ideala si nimic nu ii doboara. Insa lucrurile nu stau chiar asa, iar presiunea functiei apasa pe umerii sefilor, care nu de putine ori au nevoie de ajutorul unui specialist pentru a-si depasi blocajele, care adesea variaza de la perfectionism la demotivare, a declarat Mihaela Feodorof, fondator Yourway Life & Career Counseling.

"Daca ar fi sa spun fara ezitare care este cel mai frecvent blocaj pe care se lucreaza, as spune perfectionismul. Ca assessor/evaluator comportamental as clasa pe al doilea loc neadecvarea la situatie si relatii. Frustarea, demotivarea si rutina sunt ingrediente nocive ale exercitiului profesional, dar si personal, care distrug leadershipul, il pun pe butuci pana cand din rolul de lider ramane doar o imagine prafuita. Apatia, demotivarea sunt un alt subiect prezent in prima intalnire, de cunoastere", spune Mihaela Feodorof, executive coach.

Readucerea luminii in ochi, entuziasmul si energia sunt cateva din atributele pe care un potential client le cauta atunci cand exploreaza noua formula de lucru cu el insusi

Cum afecteaza compania si nu numai un sef cu probleme

Un sef care nu se afla intr-o forma maxima isi va influenta negativ familia, oamenii apropiati sau pe cei din echipa, iar modurile in care va face acest lucru nu sunt putine.

"Manifestarile extreme, dezechilibarate sunt contagiose. Daca un sef se rasteste sau îi tuna si fulgera din nimic, s-ar putea sa vedem replicat comportamentul toxic replicat de catre juniorii aspiranti la un traseu profesional similar. Ori dus acasa de catre colegii care alta data isi urmau liderul cu ochii inchisi. Undeva trebuie sa se consume aceste comportamente. De regula in spatiul de confort, adica familiar. Nu de putine ori am aflat de la clientii parinti ca si-au exteriorizat trairile nocive in relatia cu copiii, acasa", a explicat Mihaela Feodorof.

Specialistul in coaching arata ca de ce mai multe ori momentul critic care determina o persoana sa faca o schimbare este acela in care realizeaza ca “nefericirea” profesionala ii afecteaza "oaza de liniste si bucurie din viata personala".

"Dar cele mai grave rezultate se observa in business. Angajatii demotivati sau neimplicati, apatici, nu aduc rezultatele asteptate. Iar aceste comportamente sunt contagioase, asa cum spuneam. O companie populata de oameni care sunt neadecvati contextului si nealiniati prin felul lor de a fi cu scopurile acesteia este ca si cum incerci sa conduci un o locomotiva cu tot cu vagoane pe o alta linie fara sa schimbi macazul", explica aceasta.

Mihaela Feodorof arata ca sedintele cu un coach poate fi solutia pentru problemele de mai sus, putand genera schimbari de paradigma, schimbari ale modului de a gandi.

Cum ajuta coachingul

Coachingul, potrivit Mihaelei Feodorof, este un proces de dezvoltare in care un alt element important este ca in proces se lucreaza numai cu resursele beneficiarului. Astfel, comparativ cu trainingul clasic, in care multitudinea de informatii si concepte este livrata de catre trainer si in suporturile de curs consistente, "in coaching nu ai nevoie decat de prezenta clientului si maiestria coachului pentru a pune in lumina solutii si planuri de actiune".

Insa pentru a atinge cele mai bune rezultate acest "insotitor de drum" trebuie ales cu atentie.

"Sunt mai multe perspective care intra in discutie la alegerea coachului. Relatia cu coachee-ul se bazeaza pe incredere, onestitate, obiectivitate. Piata din Romania, dar si la nivel global, a crescut considerabil din acest punct de vedere. Exista si in aceasta industrie, a dezvoltarii, specificitatea serviciilor. Poti alege un life coach sau un executive coach cu care sa lucrezi. “Chimia” cu persoana are rolul ei. Serviciul in sine asigura rezultate intr-o multitudine de privinte, de la relatiile personale, stima de sine, comunicare, echilibru, business, gestiunea timpului, eficienta personala, profesionala si a echipelor de lucru, performante in orice domeniu", subliniaza Feodorof.

Statisticile demonstreaza ca gradul de imbunatatire a rezultatelor se situeaza in intervalul 50-80%. Dar aceste cifre sunt masurabile in cazul in care relatia dintre coach si coachee este functionala. Tehnicile sunt aceleasi, dar alegerea insotitorului merita atentia cuvenita

Cat costa o sedinta de coaching

Pretul unei sesiuni de coaching pe piata locala variaza intre 100 si 500 euro pe sesiune, iar in general este nevoie de cateva luni pentru a rezolva un blocaj.

"Procesele sunt agreate de catre coach si client, fie ca acesta este beneficiarul programului sau doar sponsorul acestuia. Se pot achizitiona pachete sau programe standard cu un numar de sesiuni sau poti lasa deschisa relatia pana la atingerea obiectivelor setate la inceputul procesului de devoltare. De regula se lucreaza un numar de sesiuni (de exemplu 6-8) sau 2-3 luni pe parcursul carora se deruleaza una pana la 3-4 sesiuni/luna. Mereu se masoara insa rezultate si ROI-ul generat de un proces de devoltare prin coaching justifica investitia personala (68%) sau a angajatorului/companiei (86%)", a explicat Feodorof.

Foto interior articol: Trueffelpix, Shutterstock