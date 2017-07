Peste 770 de locuri de munca sunt disponibile in Europa. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt in Malta (316), Germania (162) si Cehia (101), potrivit datelor furnizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 773 de locuri de munca, dintre care 316 sunt in Malta. In aceasta tara, sunt disponibile 250 de posturi pentru sofer de autobuz, 50 pentru personal curatenie/lucratori la inaltime/supervizori curatenie, sase pentru fierar betonist, cate patru pentru asfaltator si zidar si doua masinist pentru terasamente.

In Germania, sunt vacante 162 locuri de munca: 28 pentru ospatar, 21 pentru bucatar, 10 pentru sofer profesionist, 6 pentru receptioner, cate cinci pentru asistent medical si camerista, cate patru pentru betonist, dezvoltator aplicatii Android pentru dispozitive mobile, dezvoltator Java, excavatorist, menajera, montator izolatii cladiri, personal servire clienti, specialist sisteme de canalizare, cate trei posturi pentru dezvoltator aplicatii hibrid, operator utilaje pentru constructii, specialist restaurant, zidar. De asemenea, sunt vacante cate doua posturi pentru ajutor bucatar, commis de cuisine, electrician in constructii, electrician constructii cabluri, lucrator in constructii, maistru constructii retele de cabluri, maistru hidroizolatii cladiri, maistru constructii de drumuri, operator masini si cate un post pentru administrator sistem Linux, ajutor barman - sef, chef de rang, commis de rang, coordonator evenimente, dezvoltator aplicatii web, instalator cladiri, instalator/montator tevi, inginer baze de date, lacatus, lucrator in viticultura, manager in constructii, manager restaurant, maistru constructii civile, mecanic industrial, mecanic instalatii sanitare, termice/de climatizare, montator acoperisuri, muncitor in constructii din beton armat, operator CNC (frezor), operator pompe beton, personal catering, personal intampinare oaspeti, proiectant UX, slefuitor metal, sudor.

In Cehia, sunt vacante 101 locuri de munca - 30 pentru sofer autobuz, 20 pentru slefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 5 electrician auto, 5 mecanic auto, 5 sofer tir international, 3 masinist, 1 electrician, 1 fizioterapeut, 1 tehnician frigidere, iar in Norvegia sunt oferite 42 locuri de munca - 20 pentru lucrator in fabrica, 8 dulgher cofraje, 5 tamplar, 3 mecanic autobuze, 2 frizer, 1 medic dentist, 1 personal curatenie/specialist carnaval, 1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 sofer/specialist carnaval.

In Italia, sunt vacante 40 locuri de munca pentru ingrijitori la domiciliu, iar in Marea Britanie sunt disponibile tot 40 de locuri de munca - 35 pentru ingrijitor persoane la domiciliu si 5 ingrijitor persoane.

In Irlanda, sunt disponibile 20 locuri de munca pentru lucrator in ferme de vaci de lapte, in timp ce in Suedia sunt libere 20 de posturi pentru montator schele. In Austria sunt 7 locuri de munca - 3 lacatus mecanic CNC, 1 tamplar, 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 tehnician dentar, in Spania sunt vacante 6 locuri de munca - 3 tehnician – turbine eoliene, 1 sef echipa turbine eoliene, 1 drujbist/taietor silvic, 1 operator toaletare arbori.

In Luxembourg si Slovacia sunt vacante cate patru locuri de munca pentru tehnician difuziune si audiovizual, bucatar-sef si chelner, iar in Letonia, Olanda si Polonia sunt libere cate trei locuri de munca pentru lucrator in depozit, inginer de sistem si consultant service client cu cunostinte de limba romana. In Belgia sunt vacante doua locuri de munca pentru brutar si electrician nave.

Sursa foto: Shutterstock/ blvdone