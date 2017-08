Cunoasterea unor limbi straine ofera o multime de oportunitati de dezvoltare profesionala. Practic, o limba straina face diferenta dintre un job modest si unul bine platit sau dintre un business care se mentine pe linia de plutire si unul care creste de la an la an. Chiar si oamenii de afaceri de succes, precum Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Ma (Alibaba) si Alexis Ohanian (Reddit) au inteles cat de important e sa vorbesti o limba straina si cat de mult poate sa ajute asta business-ului.

Potrivit cercetatorilor, oamenii care cunosc una sau mai multe limbi straine au abilitatea de a se concentra mai bine pe lucrurile si faptele care sunt cu adevarat relevante si de a gasi cele mai bune rezolvari deferitelor situatii, scrie businessinsider.com. In plus, limbi straine te ajuta sa te dezvolti nu dar pe plan personal, ci si profesional. Iata sase dintre cei mai importanti lideri de business din lume care vorbesc una sau mai multe limbi straine.

Mark Zuckerberg, co-fondator si CEO Facebook

In anul 2014, Mark Zuckerberg a reusit sa ii uimeasca pe studentii de la Universitatea Tsinghua din Beijing atunci cand le-a vorbit in mandarina. Acesta le-a marturisti tinerilor ca invata in fiecare zi mandarina si ca a ales aceasta limba din motive personale. Mai exact, a vrut sa poata fi capabil sa comunice cu familia sotiei sale, Priscilla Chan. Dincolo de motive personale invocate, sunt voci care sustin ca Mark a invatat mandarina si din motive de business - Facebook, Google si YouTube sunt blocate in China.

Jack Ma, fondator si director executiv Alibaba

Alibaba este cea mai mare companie de e-commerce din China, iar intr-un top mondial al site-urilor de comert electronic ocupa locul sase. Cel care a infiintat acest gigant este Jack Ma. In prezent, compania Alibaba reprezinta 80% din piata de cumparaturi online din China. In 2016, Alibaba a efectuat tranzactii de 248 miliarde de dolari, mai mult decat eBay si Amazon la un loc.

La varsta de 12 ani, Jack Ma a inceput sa devina interesat de limba engleza si a gasit imediat si modalitatea prin care sa o invete. In fiecare zi mergea pana la un hotel din Hangzhou (orasul in care a crescut - n.r.) de unde lua turisti straini, pe care ii plimba apoi prin oras. In felul asta isi exersa limba engleza. Ulterior, Ma a devenit profesor de engleza, iar in 1995 lucra pentru o firma de traduceri din Seattle, SUA.

Sergey Brin, co-fondator Google si presedintele Alphabet

Sergey Brin s-a nascut in Moscova. La varsta de sase ani, Sergey Brin si familia lui au emigrat in SUA. Decizia de a pleca din Moscova nu a fost una deloc usoara pentru parintii acestuia, insa le era din ce in ce mai greu sa tina piept antisemitismului din Uniunea Sovietica. In prezent, Sergey Brin continua sa vorbeasca in limba rusa cu parintii sai.

Alexis Ohanian, co-fondator Reddit

Mama lui Alexis Ohanian provine din Hamburg, astfel ca pentru el limba germana nu a fost o optiune. Intr-o scrisoare deschisa, redactata dupa ce presedintele Donald Trump a vrut sa limiteze accesul unor imigranti in SUA, Alexis Ohanian a povestit despre trecutul familiei sale. A povestit, astfel, despre mama sa, care a ajuns in SUA fara acte, dar si despre stra-strabunicul sau, care a fugit de genocidul armean. Alexis Ohanian a transmis ca fara imigranti si refugiati "eu nu as fi existat, la fel cum nu ar fi existat nici Reddit".

Marissa Mayer, presedintele si CEO Yahoo!

Atunci cand s-a angajat la Google, Marissa Mayer era prima femeie inginer din companie. Acesta a coordonat crearea paginii web a Google si a contribuit la dezvoltarea mai multor produse, cel mai notabil fiind AdWords. In 2012, Marissa a devenit presedinte si CEO la Yahoo!, fiind responsabila de transformarea companiei. Marissa Mayer vorbeste spaniola si germana.

Jan Koum, co-fondator si CEO WhatsApp

Jan Koum a crescut intr-un oras mic de langa Kiev, Ucraina. La varsta de 16 ani, Jan Koum s-a mutat in California, impreuna cu mama si bunica sa. S-a angajat la Yahoo!, acolo unde l-a intalnit pe Brian Acton, alaturi de care a dezvoltat WhatsApp. Cu toate ca locuieste in SUA inca de la varsta de 16 ani, Koum vorbeste fluent rusa. In prezent, aplicatia WhatsApp este folosita de oameni din circa 60 de tari.

