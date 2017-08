Printre beneficiile pe care firmele din Romania le acorda salariatilor sunt si cursurile de limbi straine, care ii ajuta pe angajati sa se dezvolte nu doar pe plan profesional, ci si pe plan personal.

Angajatorii ofera beneficii sub forma programelor de training lingvistic cu scopul de a-si echipa angajatii cu abilitati de comunicare in limbi straine in mediul business, insa cu totii realizeaza ca aceasta oportunitate ii ajuta pe angajati sa se dezvolte si pe plan personal, nu numai profesional. Trainingul lingvistic este una din strategiile eficiente de motivare a angajatilor, actionand foarte bine pe ambele planuri Delia Dragomir, Managing Partner Eucom

Cei mai multi angajati care s-ar inscrie la un curs de limba straina ar opta pentru invatarea limbii germane (45%) sau engleze (27%), urmate in topul preferintelor de limbi latine precum franceza, spaniola si italiana. Motivatia pentru o astfel de preferinta este ponderea destul de mare a celor care studiaza ori deja cunosc limba engleza.

In ceea ce priveste disponibilitatea angajatilor de a participa la cursuri, mai mult de jumatate dintre acestia ar putea merge la cate doua sesiuni de studii in fiecare saptamana, lucru motivat de dorinta lor de a vedea primele rezultate ale procesului de invatare inca de la jumatatea modulului. O treime dintre angajati si-ar dori sa mearga la un curs de limba straina de trei ori pe saptamana, pentru un ritm rapid al studiului limbii tinta si rezultate vizibile dupa fiecare sesiune de curs.

La intrebarea ”Cum ar fi adecvat sa va fixati obiectivele de invatare in cadrul unui curs de limba straina?”, opt din zece respondenti (84%) au spus ca acestea trebuie stabilite de cursant impreuna cu trainerul din cadrul cursului, demonstrand faptul ca un parteneriat strans intre trainer si cursant faciliteaza atingerea obiectivelor. Ponderea celor care considera ca trebuie sa isi stabileasca tintele de invatare singuri sau alaturi de manageri este mult mai scazuta, acordandu-se deci incredere specialistilor in limbi straine.

Stilul de predare al trainerului este esential in motivatia unui angajat de a nu absenta de la cursuri, sustin 70% dintre respondentii sondajului. Specialistul in limbi straine trebuie sa fie dinamic si interactiv, flexibil si inovator, un partener al cursantului pe intreaga durata a cursului. Un rol important in frecventarea cu regularitate a sesiunilor de curs il au rezultatele la care ajunge cursantul, dar si urmarirea continua a obiectivelor de invatare. Astfel, cursantul se asigura ca devine activ in limba tinta.

Sondajul Eucom a fost realizat in perioda aprilie - iunie 2017, pe un esantion de 300 de persoane.

Sursa foto: Dreamstime.com