Activitatea Leroy Merlin in Romania a inceput oficial in toamna anului 2011, cand francezii au inaugurat primul magazin DIY al acestora din tara noastra, in zona Chitila din Capitala. Inca de la inceput, compania, unul dintre cei mai mari jucatori la nivel european, si-a propus sa atinga performante si in Romania, o piata aflata atunci in plin proces de maturizare.

Achizitia operatiunilor bauMax din tara noastra a reprezentat mai mult un imbold pentru francezi in a-si diversifica portofoliul si a-si mari activitatea, iar parte a strategiei de repozitionare la nivel local a fost reprezentata si de alegerea echipei si pastrarea talentelor din cadrul fostului lant de bricolaj, precum si de identificare a persoanelor care ar putea aduce plus valoare in cadrul echipei.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Frederic Lamy (foto mai jos), directorul general Leroy Merlin Romania, recunoaste ca exact procesul de identificare si de pastrare a tinerelor talente a fost, este si va fi o continua provocare pentru orice business activeaza in Romania.

“Avem diferite experiente cu angajatii din companie. Suntem 2.000 de colegi in echipa la nivelul intregii tari, iar ceea ce am observat este ca in Romania tinerii prefera sa invete. Noi invatam angajatii cum sa gandeasca, ii crestem in spiritul nostru, al echipei. Varsta medie in Leroy Merlin este putin peste 30 de ani, in timp ce tineri de pana in 30 de ani sunt in proportie de 40-50%”, a declarat Frederic Lamy.

Tanar de 27 de ani, promovat la conducerea unui magazin al retelei

Cea mai interesanta mutare in cadrul echipei retailerului de bricolaj a fost decizia managementului companiei de a promova la conducerea unui magazin al retelei un tanar cu varsta de 27 de ani.

“Am promovat un coleg in varsta de 27 de ani in pozitia de conducere a magazinului din Targu Mures. Varsta nu conteaza, ci important este nivelul de implicare in cadrul echipei. Inainte de noua pozitie, acesta a fost manager de departament in Cluj. (…) Este cel mai tanar manager de magazin din tot grupul Adeo si ne mandrim cu asta. (…) Este foarte posibil ca un tanar ca el sa imi ia locul intr-o zi in companie”, a adaugat Lamy.

Potrivit acestuia, anterior alaturarii in cadrul echipei Leroy Merlin, tanarul a lucrat in echipa Cora Romania timp de cinci ani de zile, in care a ocupat diferite pozitii la nivelul intregii tari.

“Desi are o diploma in IT, l-a pasionat retailul. A lucrat in cadrul Cora si a ocupat pozitii in diferite orase – Bucuresti, Cluj, Bacau. A fost mobil si flexibil si asta a contat enorm in ceea ce priveste disponibilitatea sa. (…) Tinerii au alti ochi, simt altfel lucrurile, sunt onesti – vor sa invete si sunt modesti. Este si cazul colegului nostru in varsta de 27 de ani, cat si al altora care i se aseamana. (…) Ii vad cum cresc in companie. Un tip ca el ar putea avea o pozitie de conducere in grup”, a mai adaugat Lamy, care a precizat ca tanarul la care face referire a fost responsabil al departamentului de materiale de constructie si tamplarie din cadrul Leroy Merlin Cluj.

O tanara, angajata in urma unui mesaj pe LinkedIn, conduce acum operatiunile unui magazin din tara

Un pariu a fost si recrutarea unei tinere de 30 de ani in echipa Leroy Merlin care a capatat experienta in retail in Franta si care a crescut rapid in companie.

“Am angajat o tanara in pozitia de manager de magazin. Aceasta are o poveste foarte interesanta: a invatat franceza la scoala si a urmat studiile unei facultati cu profil financiar din Franta, apoi a lucrat ca agent de vanzari in cadrul retailerului Monoprix. M-a contactat prin LinkedIn, aplicatia sociala de business, mi-a povestit ca este din Romania si ca ii este dor de casa. Am ramas in contact, iar in preajma deschiderii magazinului din Bragadiru (Soseaua Alexandriei) am avut o ultima discutie prin Skype. (…) La inaugurarea magazinului am angajat-o. A fost una dintre cele mai performante angajate din companie, cu rezultate fantastice. (…) Era responsabilul departamentului de scule electrice si unelte”, puncteaza Lamy.

Potrivit acestuia, ceea ce a apreciat intotdeauna la tinerii din Romania a fost ca intotdeauna incearca si cred ca totul este posibil. “Vad foarte multi colegi care devin prieteni in companie, insa totul dupa multe ore de pregatire, de training profesional, lucru care i-a apropiat. (…) Am investit peste 50.000 de ore de training si de specializare. (…) Am reusit ca in urma acestui amplu proces de specializare sa identificam 15 persoane care ar putea ocupa o pozitie de conducere a unui magazin. Va exista o pregatire, iar programul are ca scop ca in 2 ani, daca ai facut o pregatire, sa il parcurgi si sa aplici ce ai invatat, iar totul va conduce la progrese importante in cariera”, a mai punctat seful retailerului francez de bricolaj.

Procesul de recrutare este vazut de managerul Leroy Merlin drept un pariu, in care nu stii daca ai optat pentru o varianta potrivita sau trebuie sa mai incerci.

“Problema cu generatia tanara este ca uneori vrea totul mult prea repede. Si nu este intotdeauna usor sa tii un tanar in echipa si de multe ori echilibram situatia cu angajati mai in varsta. Cautam, de exemplu, persoane care sa fie responsabile pentru anumite departamente, persoane cu varste de 40 de ani. Am recrutat o persoana de 50 de ani in Craiova, care isi dorea sa lucreze in companie. Nu avem o problema cu varsta angajatilor, important este sa isi doreasca sa lucreze cu noi si sa se potriveasca profilului cautat. (…) Dar sunt si orase in care ne confruntam cu o foarte mare dificultate in identificarea fortei de munca necesare”, a mai aratat seful retailerului DIY.

Primul roman care va contribui la intrarea Leroy Merlin pe piata africana

Tot un tanar, in jurul varstei de 30 de ani, a acceptat provocarea de a merge in Africa de Sud pentru planul retailerului de bricolaj de a deschide un magazin aici in 2018.

“Parintii si bunicii lui au lucrat in Africa de Sud cu mai mult timp in urma si asta a condus la decizia lui de a prospecta piata de acolo. In Africa de Sud vom deschide primul magazin in cursul anului viitor, iar Vlad va fi product manager. Acesta a lucrat cinci ani in cadrul Leroy Merlin Romania si a ocupat o pozitie similara, de product manager, pentru zona de gradina. A plecat in urma cu un an si s-a mutat impreuna cu familia”, a mai adaugat Lamy.

Leroy Merlin planuieste ca in urmatorii cinci ani sa depaseasca pragul de 1 miliard de euro in afaceri in Romania si estimeaza ca pana atunci va ma inaugura cel putin alte 10 noi magazine la nivel local. Despre planurile Leroy Merlin la nivel local poti afla mai multe aici.