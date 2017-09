1 din 5 companii din Romania planuieste sa creasca numarul de angajati in perioada octombrie-decembrie 2017, conform celei mai recente editii a studiului realizat de ManpowerGroup privind perspectivele angajarii de forta de munca, potrivit Revista CARIERE.

20% dintre angajatori intentioneaza cresteri de personal, 12% au de gand sa faca reduceri si 66% nu au in vedere nicio schimbare, ceea ce rezulta intr-o Previziune Neta de Angajare ajustata sezonier de +15%, cu 1 punct procentual mai puternica decat cea raportata in trimestrul anterior si cu 3 puncte procentuale mai robusta decat in trimestrul IV/2016.

Sursa foto: Revista CARIERE