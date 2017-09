Piata beneficiilor, desi fragmentata, devine tot mai matura si pe masura ce acest proces are loc intervine o comoditizare a acesteia, este de parere Andrei Cretu. Fondatorul Benefit Seven spune ca angajatorii au inceput sa ofere beneficii doar pentru a urma tendinta pietei si nu pentru a rezolva problemele organizatiei si le sugereaza angajatorilor sa apeleze la emotie pentru a-si fideliza angajatii, a declarat Andrei Cretu la WS2GROW.

Ajunsa la a doua editie, conferinta WS2GROW este organizata de wall-street.ro si sustinuta de 7card, Lugera, Oracle si Smart Experience.

Pe masura ce piata beneficiilor se maturizeaza, fondatorul Benefit Seven considera ca este necesar ca angajatorii sa aduca o clarificare asupra problemelor cu care organizatiile se confrunta pentru a putea creiona si implementa solutii eficiente.

„Apare asa numita comoditizare. Atunci cand un angajator vine cu ceva nou, face diferenta in piata, creeaza acel element, insa ce se intampla atunci cand si mai multi angajatori vin cu aproape acelasi lucru si cand implementam solutii doar de dragul implementarii?”, spune Cretu.

„Se uniformizeaza perceptia unui potential angajat asupra angajatorului, piata beneficiilor devine una comoditizata, valoarea se erodeaza si angajatorul devine interschimbabil. Asta e ceea ce in economie numim o situatie de competitie perfecta”, explica Andrei Cretu,

Ce se poate face intr-o astfel de situatie? „Sugestia mea: sa nu ne lasam furati de peisaj, sa nu implementam lucruri de dragul de a fi implementate, sa ne intoarcem un pic la radacina problemei, e o schema atat de simpla ce se poate aplica, incat se multe ori este uitata”, continua Cretu.

Este atat de important sa aducem un diagnostic corect asupra a ceea ce vrem sa obtinem in organizatie pentru a nu cheltui timp, energie si bani in lucruri care conteaza prea putin sau nu au impactul cel mai mare.

„Cand implementam ceva, trebuie sa fie o alegere care sa duca inapoi la acea problema bine identificata a companiei”, continua Andrei Cretu.

Cum se poate realiza acest lucru? Tocmai prin decomoditizare, prin readucerea valoriii, a emotiei si a marketingului in politicile de HR, care poate readuce avantajul competitiv al angajatorului in piata muncii.

„Este un lucru pe care l-am remarcat in cadrul Seven Card, noi insistam foarte mult ca angajatorul sa sustina cel putin partial costul abonamentului, dar de asemenea insistam ca angajatorul sa se implice mai degraba emotional in acordarea de beneficii”, explica Cretu.

Acesta povesteste despre situatii in care firmele care contribuie mai putin la costul abonamentului Seven Card obtin o rata de activare mai mare decat unele companii care acopera un procent mai mare din abonament. „De ce? Pentru ca si-au asumat acest beneficiu, nu l-au facut pentru ca asa au vazut la alti jucatori din sector, si-au asumat acest beneficiu si l-au comunciat prin emotie”, incheie Andrei Cretu.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu