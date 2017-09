19 locuri de munca sunt disponibile pentru romanii care vor sa lucreze in Germania. Posturile sunt oferite de Hotel Marriott Frankfurt si alti angajatori nemti.

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti dispune de 19 posturi pentru lucratorii calificati in domeniul hotelier - gastronomic care doresc sa desfasoare o activitate sezoniera sau permanenta in Germania.

Joburile disponibile sunt repartizate astfel: ospatar – 8 posturi, receptioner – 2 posturi, bucatar/commis de cuisine – 4 posturi, coordonator evenimente – 1 post, sous chef – 1 post, organizator salon mic dejun – 1 post, agent operatiuni hotel – 1 post si agent servicii clienti – 1 post. Selectia va avea loc in Brasov, in luna octombrie 2017.

Salarii de pana la 2.500 de euro/luna pentru romanii care vor sa lucreze in strainatate

Salariul oferit este de 1.800 - 2.250 euro brut/luna, pentru posturile de ospatar si sous chef, 1.850 – 2.095 euro brut/luna, pentru posturile de bucatar/commis de cuisine, 2.095 euro brut/luna, pentru posturile de receptioner, organizator salon mic dejun, agent operatiuni hotel si agent servicii clienti, 2.000 – 2.500 euro brut/luna, pentru postul de coordonator evenimente.

Contractele de munca pot fi pe durata determinata, de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, sau pot fi permanente. Angajatorii pot asigura cazarea gratuit/contra cost, sau ofera sprijin in vederea gasirii unei locuinte.

Pentru ocuparea posturilor vacante, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

pentru posturile de ospatar: calificare profesionala si experienta in domeniu, precum si cunostinte bune/foarte bune de limba germana si engleza (nivel B1/B2);

pentru posturile de receptioner: calificare profesionala si/sau experienta in domeniu, abilitati de utilizare a programului de rezervare Opera si cunostinte foarte bune de limba germana si engleza (nivel C1/C2);

pentru posturile de bucatar/commis de cuisine si sous chef: calificare profesionala si experienta in domeniu, precum si cunostinte bune/foarte bune de limba germana (nivel B1/B2) sau de limba engleza (nivel C1/C2);

pentru postul de coordonator evenimente: studii universitare in domeniul turismului si experienta in organizarea de evenimente, abilitati de contabilitate si de utilizare a programului Opera Sales & Catering, precum si cunostinte foarte bune de limba germana si engleza (scris, vorbit - nivel B2/C1);

pentru posturile de organizator salon mic dejun, agent operatiuni hotel si agent servicii clienti: calificare profesionala si/sau experienta in domeniu, abilitati de contabilitate si de utilizare a programelor Opera, Micros 9700 si/sau Simphony si cunostinte foarte bune de limba germana si engleza (scris, vorbit - nivel B2/C1).

Persoanele cu domiciliul in Bucuresti, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze consilierului EURES din cadrul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, pentru a primi formularele de aplicare si pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate.

Sursa foto: Dreamstime.com