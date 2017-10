Cine nu a avut de-a face cu colegi de munca dificili? Din pacate, persoanele enervate, care nu stiu sa lucreze in echipa, se gasesc in aproape toate companiile. Din cauza lor, atmosfera de la serviciu poate deveni, in timp, destul de apasatoare, ca sa nu mai luam in calcul faptul ca echipa din care fac parte poate deveni neproductiva si lipsita de motivatie.

Robert Sutton, profesor de comportament organizational la Stanford Graduate School of Business, are cateve sfaturi care ne pot ajuta sa facem fata cu succes unui coleg sau client dificil, potrivit inc.com.

Muta-te intr-un alt departament din cadrul companiei

Daca viata ta la job a devenit un cosmar din cauza colegilor "toxici", nu iti da demisia. Exista si alte solutii! Sutton sustine ca mutarea de la o companie la alta nu este la fel de desteapta ca si mutarea dintr-un departament in altul.

"Avantajul atunci cand ramai in firma este ca vei avea mereu acces la mai multe informatii decat in cazul in care decizi sa pleci intr-o companie noua", a spus Sutton.

Distanteaza-te, la propriu, de colegii "toxici"

Daca iti place jobul pe care il ai sau daca nu poti sa te transferi la un alt departament din cadrul companiei, incearca sa iei distanta fata de colegii cu care nu te intelegi, ca atunci cand te indepartezi de o substanta toxica.

Sutton citeaza studii care spun ca daca stai la o distanta mai mare de 30 de metri de acesti colegi, "este ca si cand ai fi intr-o tara straina". Daca stai la mai putin de 25 de metri de acestia, ai toate sansele sa te enervezi in fiecare zi.

Prefa-te ca esti un specialist care studiaza comportamentul oamenilor

Daca situatia ti-a scapat de sub control, apeleaza la un truc. Pretinde ca esti un doctor si ca studiezi comportamentul oamenilor. Asta te va ajuta in relatia cu colegii "toxici".

"Preferatul meu este un coleg de la Stanford. Cand se intalneste intr-o sedinta cu colegii sai mai dificili, pretinde ca este un doctor care are privilegiul de a studia un "exemplar rar". Este ca un fel de detasare. Un exercitiu de observare", a declarat profesorul Robert Sutton.

Testeaza candidatii care vin la interviuri

Pentru a reduce riscul de a angaja oameni "toxici", Sutton are cateva sfaturi pentru angajatori:

Pune-i sa simuleze lucrul la un protect pentru a vedea cum lucreaza in echipa. In asemenea situatii, potentialii colegi cu probleme si-ar putea da arama pe fata

In timpul interviului, fii atent la toate reactiile pe care le are un candidat. Daca nu asculta, este obraznic, te intrerupe atunci cand ai ceva de spus, atunci e clar ca ai in fata o persoana care ar putea strica atmosfera in echipa

Taxeaza clientii care sunt o pacoste

Daca esti in situatia in care trebuie sa ai de-a face cu un client care se poarta urat cu angajatii tai, incearca intai de toate sa ai o conversatie cu el. Daca o discutie cu acesta nu rezolva problema si, in plus, nu poti renunta la el, atunci treci la planul B. Taxeaza-l! Cu cat un client este mai dificil, cu atat el trebuie sa plateasca mai mult pentru serviciile pe care le cere, spune Sutton.

Daca toate incercarile au esuat, pregateste-te sa ripostezi

Daca nu ai reusit sa ai o relatie civilizata cu colegul/clientul "toxic", pregateste-te sa ripostezi, insa pregateste foarte planul inainte de a trece la actiune. Studiaza-l, gaseste-i punctele slabe si, cel mai important, asigura-te ca ai de partea ta cativa aliati.

Sursa foto: Shutterstock.com / zoff