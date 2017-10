Romanii care vor sa lucreze in Spania au la dispozitie 814 locuri de munca pentru muncitori necalificati (la cules de capsuni), 10 locuri de munca pentru sudori, 3 pentru tehnicieni, unul pentru inginer automatizari. In Portugalia sunt disponibile 300 de locuri de munca pentru cei care vor sa lucreze la cules de zmeura.

In Marea Britanie sunt disponibile 175 de locuri de munca pentru operator procesare carne, macelar/ transator/ fasonator/ impachetator carne, muncitor in fabrica, ingrijitor persoane la domiciliu, asistent medical.

In Malta sunt puse la dispozitie 159 de posturi vacante, dintre care 150 sofer autobuz, 3 inginer de sistem software, 3 instalator lifturi, 3 tehnician lifturi.

In Germania sunt 129 de joburi vacante pentru romani. Se cauta programator PLC, sofer de camion pe distante scurte/ lungi, ospatar, bucatar, maistru santier constructii, inginer mecatronica auto, consultant dezvoltator software Java/ Java EE, dezvoltator software Front — End sisteme integrate, inginer testare automata echipamente, informatician, dezvoltator software Java, manager adjunct restaurant, chef de rang, chef de partie, sous chef, chef de cuisine, receptioner, specialist restaurant, consultant vanzari, manager vanzari, programator jocuri, coafor, manager n constructii, maistru constructii civile, maistru constructii retele de cabluri, maistru constructii de drumuri, maistru hidroizolatii cladiri, operator excavator, zidar, instalator/ montator tevi, electrician constructii cabluri, electrician n constructii, sudor — mediu de gaz protector, operator pompe de beton, betonist, montator izolatii cladiri, montator acoperisuri, operator masini, mecanic instalatii sanitare, termice/ de climatizare, operator utilaje pentru constructii, lucrator in constructii, muncitor n constructii din beton armat, specialist sisteme de canalizare.

In Republica Ceha sunt puse la dispozitie 98 de posturi (tehnician masini pentru prelucrarea produselor din plastic, operator CNC, forjor, tehnician frigidere, sofer tir international, electrician, mecanic auto, electrician auto, sofer autobuz, slefuitor/pilitor), in Slovacia – 40 de posturi (operator productie), in Italia – 40 de posturi (ingrijitor la domiciliu), in Irlanda – 30 de posturi (muncitor in depozit), in Danemarca – 30 de posturi (distribuitor de ziare si colete), in Finlanda – 28 de posturi (ospatar, bucatar – sef, sudor plasma/TIG), in Belgia – 15 posturi (medic stomatolog, operator CNC, magaziner, electrician intretinere si reparatii, montator linie superioara cale ferata, bucatar, stivuitorist, sofer categoria CE, sudor semi-automat, montator semnalizare cale ferata, operator masina de indoit cu forma libera, agricultor), in Ungaria – 10 posturi (lacatus, sudor), in Luxemburg – 10 posturi (senior tehnician CHROME), in Norvegia – 2 posturi (frizer), in Polonia – 2 posturi (specialist vanzari si servicii client), in Slovenia – 1 post (digital projects manager).

Candidatii trebuie sa aiba experienta si/sau calificare in domeniu, precum si cunostinte bune/foarte bune de limba a statului respectiv sau de limba engleza.

Sursa foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com