Retailerul german de moda Peek&Cloppenburg, care se adreseaza clientilor cu venituri peste medie, va deschide in toamna un magazin in AFI Cotroceni dispus pe doua etaje, cu o suprafata de 5.200 de metri patrati, in urma extinderii suprafetei inchiriabile a mall-ului cu 6.800 de metri patrati, lucrari care vor fi terminate in acest an.

Grupul cu capital israelian AFI Europe Romania a anuntat incheierea contractului de inchiriere cu retailerul de fashion. Peek&Cloppenburg are trei magazine in Bucuresti, in Baneasa Shopping City, Promenada Center si Mega Mall, si unul in Constanta, in Maritimo Shopping Center. In august anul trecut, retailerul german a anuntat ca a inchiriat o suprafata de 4.000 de metri patrati in centrul comercial Shopping City Timisoara, detinut de NEPI, conform News.ro.

AFI Cotroceni va finaliza in acest an lucrarile de expansiune, prin care va adauga suprafetei inchiriabile inca 6.800 de mp, ajungand astfel la o suprafata totala de aproximativ 90.000 mp. Lucrarile de extindere sunt realizate si in zona parcarii. Dupa finalizarea acestora, in luna mai, parcarea AFI Cotroceni va ajunge la un numar de aproximativ 3.000 de locuri de parcare.

Anul trecut, mall-ul a adus branduri precum Fossil, Tally Weijl sau Tezenis si a lansat un parc de aventura indoor. Extinderea ofertei de branduri va continua si in acest an, atat in zona de fashion, cat si in materie de divertisment. AFI Cotroceni a avut anul trecut un venit operational net de peste 25 milioane de euro in primele noua luni, cu 10% mai mult fata de aceeasi perioada din 2015. Centrul comercial a fost evaluat, la 30 septembrie 2016, la 467 de milioane de euro, o crestere de 7,6% in comparatie cu 2015. In plus, numarul vizitatorilor din mall a crescut cu 5,5%, in primele noua luni, cu o rata de ocupare a centrului comercial de 99%.

