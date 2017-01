Doua companii infiintate de romani au creat o aplicatie pentru sistemul de sanatate, implementata in doua dintre cele mai mari spitale din Chicago. Platforma inovatoare permite monitorizarea precisa a utilizarii si locatiei echipamentelor medicale si localizarea pacientilor din interiorul unui spital. Vezi in continuare care sunt beneficiile si costurile acestei aplicatii.

Startup-ul IntelligentLocations, infiintat si condus de Bogdan Nedelcu, a inceput sa lucreze cu Qualitance la proiect in 2016, pornind de la premisa ca in fiecare an spitalele din SUA pierd echipamente in valoare de peste 15% din bugetul anual.

Astfel, spitalele ar beneficia de o solutie care sa le permita monitorizarea locatiei si vizualizarea in timp real a echipamentelor si pacientilor din diferite zone ale spitalului. Aplicatia poate fi folosita sub forma unui abonament anual, iar costurile acesteia sunt atribuite in functie de echipamente si numarul pacientilor. Pretul unui abonament incepe de 50.000 de dolari si poate ajunge pana la 50.000.

Aplicatia folosita de personalul medical poate fi descarcata pe dispozitive care utilizeaza iOS si Android. Managerii spitalelor pot afla gradul de utilizare al echipamentelor mobile si pot cuantifica fluxul operational in functie de parametrii precisi. Aceasta componenta a aplicatiei IntelligentLocations le permite spitalelor sa-si optimizeze rata de utilizare a echipamentelor, indiferent daca acestea se afla in zone greu accesibile sau rar frecventate.

In plus, spitalele pot reduce costuri cu ajutorul aplicatiei, datele furnizate de ea dandu-le posibilitatea de a anticipa lucrarile de mentenanta necesare bazandu-se pe informatii legate de randamentul echipamentelor si de a evita cumpararea de echipamente care nu sunt necesare.

"Notificarile aplicatiei pot fi primite indiferent de tara in care te afli si mentine informarea celor dragi despre progresul pacientului, indiferent de distanta dintre acestia. Personalul din spital stie nu doar unde se afla echipamentul, ci si daca este folosit", a precizat Bogdan Nedelcu, CEO IntelligentLocations.

De asemenea, familia si apropiatii pacientilor pot descarca o aplicatie gratuita pe smartphone, care ii tine la curent cu deplasarea pacientului in diferitele sectii ale spitalului prin intermediul unor notificari de tip push si o interfata care arata parcursul lor in spital.

Solutia oferita de Qualitance a fost o platforma scalabila care poate fi pusa in functiune in orice spital. Setarea sistemului IntelligentLocations intr-un spital se face in principal printr-o interfata de utilizator si dureaza aproximativ 15 minute. Exista doar doua componente de hardware, non-intruzive si usor de instalat, ceea ce presupune o punere in functiune lipsita de dificultati si o reducere a costurilor initiale de configurare.

In vara lui 2016, pilotul a fost implementat in doua spitale din Chicago ce fac parte dintr-una din cele mai mari retele de spitale private din SUA. Scopul sau era validarea conceptului si a implementarii, de a vedea daca personalul intelege, foloseste si adopta noul sistem.

"Contextul global este ca, in 2017, costul healthcare global va depasi 9.000 de miliarde de dolari, reprezentand o presiune in constanta crestere pentru societate, estimandu-se 12.000 de miliarde dolari in 2022. In general, pentru noi, healthcare reprezinta una dintre industriile-cheie in care inovatia si tehnologia pot crea fantastic de multa valoare", a mentionat Ioan Iacob, CEO Qualitance.

Qualitance a lansat la sfarsitul anului trecut si o aplicatie mobila in Romania, in colaborare cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta, destinata doctorilor cu specializarea in medicina de urgenta.