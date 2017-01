Starbucks Romania estimeaza o dublare, in urmatorii trei ani, a cifrei de afaceri fata de nivelul din 2016, pe fondul cresterii numarului de unitati de la 28 la aproape 60, si vrea sa angajeze 500 de oameni in doi ani pentru a sustine expansiunea companiei, chiar daca ritmul de crestere a economiei romanesti ar putea incetini in acest an, a declarat directorul general al Starbucks Romania si Bulgaria, Mateusz Sielecki.

Operatorul polonez de restaurante si cafenele AmRest Coffee, care a cumparat franciza Starbucks pentru Romania si Bulgaria in 2015, a raportat pentru 2015, in Romania, o cifra de afaceri de 55,3 milioane lei (12,3 milioane euro), conform News.ro.

Grupul detine, in diverse tari din Europa Centrala si de Est, si francize pentru branduri de restaurante precum KFC, Burger King si Pizza Hut.

Numarul de cafenele Starbucks a crescut in Romania, in 2016, cu aproape 50%, de la 19 la 28. In 2017, numarul unitatilor noi va creste cu cel putin 10, iar compania va adauga la retea doua noi orase, potrivit companiei.

”Vrem sa deschidem cel putin 10 cafenele pe an in urmatorii trei ani. Estimam o dublare a afacerilor in urmatorii trei ani si vrem sa angajam circa 500 de persoane in doi ani. Estimam o scadere a ritmului de crestere a economiei romanesti in acest an fata de 2016, dar noi avem un ritm de crestere ceva mai mare”, a spus Sielecki.

Angajarile vor fi facute in toate departamentele companiei, inclusiv financiar, vanzari si marketing, dar compania se confrunta tot mai mult cu probleme in gasirea de angajati potriviti pentru joburile cautate.

”Gasirea oamenilor potriviti devine din ce in ce mai mult o problema, in contextul in care populatia scade, iar multi romani au preferat sa emigreze. Incercam sa atragem angajati valorosi prin salarii atractive si posibilitati de dezvoltare cat mai mare in viitor”, a declarat Sielecki.

Firma are o strategie prin care acopera multe dintre noile pozitii in primul rand prin promovarea angajatilor existenti, a subliniat directorul general. Compania are acum in jur de 450 de angajati, in crestere de 50% fata de finalul lui 2015.

Starbucks va miza, in procesul de expansiune, si pe lansari de noi produse. Compania a anuntat luni lansarea unui nou sortiment de cafea, Butterscotch Brulee, cu aroma de zahar ars, care va fi la vanzare cel putin doua luni.

Romania este printre ultimele locuri din Uniunea Europeana la consumul de cafea, astfel ca piata are un mare potential de crestere, in contextul cresterii economice accelerate, considera Sielecki.

Cifra de afaceri obtinuta de cafenelele din Bucuresti reprezinta circa 60% din totalul afacerilor companiei in Romania.

Sursa foto: Sergey Kohl / Shuuterstock