Retailerul danez de incaltaminte ecco Shoes, un business de 30 de milioane de lei la nivelul anului trecut, nu se va mai concentra pe extindere, ci pe cresterea performantei magazinelor existente. Cu toate acestea, Victor Tighinean, managerul care gestioneaza business-ul in Romania, Ungaria, Slovenia, Croatia si Serbia, spune ca nu exclude una, eventual doua inaugurari in acest an in orase in care compania nu este inca prezenta.

„Intentionam si pe viitor sa ne concentram pe performanta magazinelor existente, respectiv extinderea nu mai este prioritatea noastra, mai ales ca acoperirea pe care o avem este destul de buna. Totusi si in acest an vom deschide unul sau doua magazine (depinde si de oferta de pe piata). Vizam orasele unde inca nu suntem prezenti: Craiova, Galati, Ploiesti. In fiecare magazin avem cate 4 angajati”, a spus pentru wall-street.ro Victor Tighinean.

Anul trecut, retailerul a avut o cifra de afaceri de peste 30 de milioane de lei si un profit de peste 200.000 lei. „Daca pana in acest an ne-am concentrat pe extinderea business-ului, in 2016 ne-am concentrat pe eficientizarea fiecarui punct de lucru in parte”, a punctat Tighinean.

In prezent, ecco Shoes destine o retea de 23 de magazine fizice si un magazin online. Anul trecut compania a operat o singura deschidere, cea din centrul comercial Park Lake din Bucuresti.

Pentru acest an tinta de afaceri estimata de Victor Tighinean este de 32 de milioane de lei. Ponderea online-ului va atinge pana la finalul anului 15%, potrivit lui Tighinean.

ecco a fost fondata in 1963, in Bredebro (Danemarca), de catre Karl Toosbuy, care si-a propus sa produca cei mai confortabili pantofi din lume. Astazi compania se afla in top 3 al celor mai mari producatori de incaltaminte la nivel global. Incaltamintea este produsa in fabrici proprii in Danemarca, Slovacia, Portugalia, Indonezia, Thailanda si China si se vinde in peste 1.200 de magazine monobrand Ecco si in alte peste 5.000 de magazine multibrand din 91 de tari din lume. De asemenea, in cele trei tabacarii proprii, produce piele, atat pentru consumul propriu, cat si pentru alte branduri celebre cum ar fi Louis Vuitton.

De profesie chirurg, Victor Tighinean a adus in Romania brandul danez de incaltaminte Ecco, in anul 2004, dupa ce inainte distribuia incaltaminte sanitara. Primul magazin ecco a fost deschis in Cluj.

Pe o piata estimata la un miliard de euro exista, pe langa giganti internationali precum Ecco, Deichmann sau Humanic, si un numar de producatori romani care detin unitati de productie localizate in special in partea de vest si centru a tarii. Romanii aloca anual suma de 300 de lei pentru achizitiile de imbracaminte si incaltaminte, potrivit Euromonitor. Piata locala de incaltaminte de dama, incluzand si importurile de incaltaminte este evaluata la 18 mil. perechi de pantofi.

Industria romaneasca de incaltaminte, confectii si produse de marochinarie numara peste 45.000 de angajati. Este industria cu cea mai mare acoperire externa, avand stabilite contracte comerciale cu firme din 150 tari.