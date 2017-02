Medicover inaugureaza Breast Care Center, un nou centru medical ce ofera optiuni de tratament, recuperare si preventie pentru afectiunile sanului. Aproximativ 80% din cazurile de cancer de san din Romania sunt diagnosticate in stadii tarzii, cand recuperarea completa nu mai este posibila. Acest procent este de doar 20% in tarile unde exista programe nationale de screening, iar in Romania sunt diagnosticate aproximativ 7.000 de cazuri noi de cancer de san.

Breast Care Center, noul centru din cadrul Spitalului Medicover, isi propune sa ofere optiuni personalizate de tratament, recuperare si preventie pentru intreaga gama de afectiuni ale sanului. De asemenea, unul dintre obiectivele principale ale centrului este sa educe pacientii cu privire la importanta preventiei, in special in ceea ce priveste cancerul de san, al carui grad de constientizare este foarte scazut in Romania.

„In ceea ce priveste cancerul de san, pentru care una din zece femei prezinta factori de risc, este important sa le explicam pacientilor din Romania importanta screening-ului regulat. In tarile care au implementat programe nationale de screening pentru femeile cu varste de peste 40 de ani, procentul cazurilor diagnosticate in stadii tarzii a scazut la aproximativ 20%. In Romania, acesta se situeaza la valoarea catastrofala de 80%. Aproximativ 7.000 de cazuri noi de cancer de san sunt diagnosticate in fiecare an in Romania”, a explicat dr. Gerald Filip, coordonator Medicover Breast Care Center.

Centrul reuneste in prezent 30 de medici, din 12 departamente medicale diferite. De asemenea, Breast Care Center pune la dispozitia pacientilor un Case Manager, care le supravegheaza tratamentul si recuperarea, precum si sprijin psihologic din partea specialistilor.

Grupul Medicover este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Europa Centrala si de Est si ofera servicii medicale integrate pacientilor din 14 tari europene (Romania, Polonia, Suedia, Turcia, Ungaria, Germania, Marea Britanie, Ucraina, Belarus, Bulgaria, Serbia, Georgia, Republica Moldova, Rusia), cu peste 100 de clinici Medicover, 80 de laboratoare, 400 puncte de recoltare, peste 6,5 milioane de pacienti anual si peste 13.000 de angajati.

In Romania, Medicover este prezent de peste 20 ani pe piata serviciilor medicale private si dispune de o retea de 19 clinici proprii in Bucuresti si in tara (Timisoara, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Ploiesti, Brasov, Galati, Pitesti) si un spital generalist – Spitalul Medicover.